Процесс пошёл. В 2025 году в Южно-Сахалинске откроется студенческий городок СахГУ

Строительство комплекса зданий, объединён­ных стилобатом, раз­вёр­нуто на проспекте Победы. Возведение важного для островного образования объекта идёт с опережением графика. Сейчас строители уже приступили к бетонированию основания кампуса.

– Перед нами стоит очень важная задача – мы должны создать драйвер развития образования на островах. Для этого начата работа по строительству кампуса мирового уровня СахалинTech, где студенты и преподаватели смогут не только учиться и работать, но и отдыхать. В рамках проекта возводится студенческий городок – новое, современное место для проживания учащихся и преподавательского состава с самыми комфортными условиями. В нём смогут разместиться 1500 человек. Очень важно, что это не просто комплекс общежитий, а полноценное общественное пространство с современной социальной инфраструктурой, которое смогут посещать все желающие, – отметил заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.

Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства. Будет оборудована спортивная зона, включающая фитнес-центр с раздевалками и душевыми, комплекс тренажёрных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт. Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.

– Объект очень интересный, сложный. Внушительные объёмы строительно-монтажных работ. Возводим городок в соответствии с современными требованиями. Например, здесь будет использоваться новый тип стали, металлургические заводы специально для нас будут выполнять соответствующие заявки. Применение такого материала обусловлено сейсмическими особенностями острова, здания получаются более надежными. Этот тип стали на крупном объекте мы используем впервые, – рассказал генеральный директор строительно-коммерческой фирмы «Сфера» Андрей Залпин.

– Студенты нашего университета принимали самое активное участие в разработке проекта. Проводились встречи, во время которых ребята озвучивали свои предложения по созданию наиболее комфортных условий для проживания и учёбы. Лучшие идеи взяты в работу. На мой взгляд, это очень правильный подход. Наши студенты – это будущее островного региона, и их мнение необходимо учитывать в первую очередь, – рассказала проректор по воспитательной работе и молодёжной политике СахГУ Светлана Барышникова. – Сегодняшний день можно назвать историческим. Мы выходим на своеобразную финишную прямую. Совсем скоро мы окажемся на качественно новом этапе развития островного образования.

Напомним, ранее стало известно, что 4 ноября в островной столице начнётся бетонирование основания научно-образовательного комплекса СахГУ – объекта, который станет сердцем кампуса мирового уровня СахалинTech. Работы стартуют почти на неделю раньше запланированного.

Основными направлениями научной деятельности кампуса станут экономика Мирового океана, климат и экология, аквабиотехнологии, новая энергетика, нефтегазовые технологии и направления, связанные с изучением Азиатско-Тихоокеанского региона.

В научно-образователь­ном комплексе предусмотрят учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, R&D центры, технопарк, библиотеку, спортивные залы, археологический музей. Строительство объекта завершат в 2026 году.

Создать на Сахалине кампус мирового уровня предложил губернатор Валерий Лимаренко. Президент РФ Владимир Путин идею поддержал и распорядился реализовать инициативу в рамках национального проекта «Наука и университеты», сообщает пресс-служба регионального правительства.