Обновленный состав футбольной команды СК «Сахалин» готов к новым победам

В Южно-Сахалинске во Дворце спорта «Кристалл» состоялась презентация футбольной коман­ды профессионального спортивного клуба «Сахалин» на сезон-2024.

С капитанской повязкой команду на поле будет выводить Андрей Сорокин. Тренерский штаб прежний: главный тренер Юрий Дроздов, старший тренер Алексей Косолапов, тренер вратарей Вячеслав Крыканов, врач команды Олег Воробьёв и массажист Дмитрий Конышин.

Игроки: голкипер Руслан Юнусов, защитники Тимофей Антонов, Василий Чижиков, Александр Марченко; полузащитники Вяче­слав Новиков, Евгений Матрахов, Максим Ерусланов, Максим Батраков, Даниил Большунов, Андрей Сорокин; нападающие Валерий Альшанский, Кирилл Могель.

Островную дружину пополнили 12 новых игроков, четверо из которых – воспитанники сахалинского футбола: вратарь Геннадий Куприянов, защитник Кирилл Ю, полузащитник Кирилл Нестеров, нападающий Андрей Савин.

Новичок «Сахалина» вратарь Иван Заборовский стал известен на всю страну в 2020 году. 4 июля во время тренировки в 16-летнего вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» попала молния. Но, как говорится, в рубашке парень родился – после этого смог не только выжить, но и продолжить футбольную карьеру.

Полузащитник Александр Иванов – выпускник школы Санкт-Петербургского «Зенита». До прихода в «Сахалин» играл в составе команд «Амкар-Пермь», подмосковное «Знамя Труда», «Рязань», «Чита», «Динамо-Санкт-Петербург-2».

Ещё один полузащитник Александр Васильев выступал за ФК «Смоленск» и «Динамо» (Владивосток).

Защитник Глеб Бизин – воспитанник московского «Торпедо». До приезда на наш остров поиграл во второй лиге за «Торпедо-2» и в молодёжном первенстве страны за «Торпедо-М».

Полузащитник Георгий Сопромадзе в свои 20 лет успел сыграть несколько матчей за «Динамо» (Москва) в молодёжном чемпионате страны.

Заявлены на сезон-2024 ранее выступавшие за «Сахалин» защитник Дмитрий Гаврилин, полузащитник Владислав Мягков и нападающий Георгий Журавлёв.

В приветственном слове директор ПСК «Сахалин» Николай Стерничук отметил, что главный плюс предстоящего сезона – первенство перешло на весну/осень. Команды не будут играть на заснеженных полях при минусовой температуре. Второй положительный момент – расписание первенства составлено так, что первый круг островная команда большую часть матчей проведёт в родных стенах, а второй круг на выезде. Всё это поможет и сэкономить бюджет клубам, и футболистам лишний раз не перестраиваться на новое поясное время в других регионах. А это очень важно для успешного выступления команды в первенстве.

Главный тренер Юрий Дроздов был предельно краток в своём выступлении. Он подчеркнул, что команда укомплектована на сто процентов. Предсезонные сборы прошли успешно. Провели несколько контрольных поединков. И главное – показали хороший футбол. Первый матч первенства-2024 в Туле «Сахалин» завершил в свою пользу со счётом 2:1.

Всё это позволяет руководству клуба надеяться на успешное выступление в нынешнем сезоне. В заключение Юрий Дроздов пригласил сахалинских поклонников футбола приходить на стадион «Спартак», когда будет играть островная коман­да.

Начальник футбольной коман­ды Игорь Беляй высказал свою озабоченность отсутствием хорошей футбольной инфраструктуры на Сахалине. Футбольный газон на «Спартаке» за несколько лет пришёл в плохое состояние, на нём сегодня сложно показывать красивый футбол.

Стадион «Спартак» был построен в 70-е годы прошлого века. На сегодняшний день он устарел по всем показателям. Порой становиться стыдно перед командами из центральной части страны, за то, какие мы им предоставляем раздевалки и помещения для судей. Не раз в областных СМИ поднимали проблему о потраченных миллионах рублей на подогрев поля, который так и не работает. Однако этот вопрос остался висеть в воздухе.

– Футбол – самый популярный вид спорта в мире. И очень обидно, имея коман­ду мастеров на Сахалине не один десяток лет, не иметь современного стадиона. При этом крытые ледовые арены в области растут, как грибы после дождя, – завершил своё эмоциональное выступление начальник команды.

От себя хочу добавить. На протяжении многих лет готовлю фоторепортажи с матчей ФК «Сахалин», за два десятка лет наслушался обещаний от властей всех уровней. Пустых обещаний. А сахалинские мальчишки, в отличие от своих сверстников из других регионов, вынуждены играть и тренироваться на стадионе прошлого века.

Не хотелось бы завершать материал на грустной ноте. Приглашаю всех болельщиков ФК «Сахалин» на стадион 21 апреля. В этот день в 16.00 на поле выйдут «Сахалин» и «Коломна». Островная дружина настроена на то, чтобы подарить своим поклонникам не только красивый футбол, но и вторую победу в первенстве.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.