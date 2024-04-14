Обновленный состав футбольной команды СК «Сахалин» готов к новым победам

В Южно-Сахалинске во Дворце спорта «Кристалл» состоялась презентация футбольной команды профессионального спортивного клуба «Сахалин» на сезон-2024.
С капитанской повязкой команду на поле будет выводить Андрей Сорокин. Тренерский штаб прежний: главный тренер Юрий Дроздов, старший тренер Алексей Косолапов, тренер вратарей Вячеслав Крыканов, врач команды Олег Воробьёв и массажист Дмитрий Конышин.
Игроки: голкипер Руслан Юнусов, защитники Тимофей Антонов, Василий Чижиков, Александр Марченко; полузащитники Вячеслав Новиков, Евгений Матрахов, Максим Ерусланов, Максим Батраков, Даниил Большунов, Андрей Сорокин; нападающие Валерий Альшанский, Кирилл Могель.
Островную дружину пополнили 12 новых игроков, четверо из которых – воспитанники сахалинского футбола: вратарь Геннадий Куприянов, защитник Кирилл Ю, полузащитник Кирилл Нестеров, нападающий Андрей Савин.
Новичок «Сахалина» вратарь Иван Заборовский стал известен на всю страну в 2020 году. 4 июля во время тренировки в 16-летнего вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» попала молния. Но, как говорится, в рубашке парень родился – после этого смог не только выжить, но и продолжить футбольную карьеру.
Полузащитник Александр Иванов – выпускник школы Санкт-Петербургского «Зенита». До прихода в «Сахалин» играл в составе команд «Амкар-Пермь», подмосковное «Знамя Труда», «Рязань», «Чита», «Динамо-Санкт-Петербург-2».
Ещё один полузащитник Александр Васильев выступал за ФК «Смоленск» и «Динамо» (Владивосток).
Защитник Глеб Бизин – воспитанник московского «Торпедо». До приезда на наш остров поиграл во второй лиге за «Торпедо-2» и в молодёжном первенстве страны за «Торпедо-М».
Полузащитник Георгий Сопромадзе в свои 20 лет успел сыграть несколько матчей за «Динамо» (Москва) в молодёжном чемпионате страны.
Заявлены на сезон-2024 ранее выступавшие за «Сахалин» защитник Дмитрий Гаврилин, полузащитник Владислав Мягков и нападающий Георгий Журавлёв.
В приветственном слове директор ПСК «Сахалин» Николай Стерничук отметил, что главный плюс предстоящего сезона – первенство перешло на весну/осень. Команды не будут играть на заснеженных полях при минусовой температуре. Второй положительный момент – расписание первенства составлено так, что первый круг островная команда большую часть матчей проведёт в родных стенах, а второй круг на выезде. Всё это поможет и сэкономить бюджет клубам, и футболистам лишний раз не перестраиваться на новое поясное время в других регионах. А это очень важно для успешного выступления команды в первенстве.
Главный тренер Юрий Дроздов был предельно краток в своём выступлении. Он подчеркнул, что команда укомплектована на сто процентов. Предсезонные сборы прошли успешно. Провели несколько контрольных поединков. И главное – показали хороший футбол. Первый матч первенства-2024 в Туле «Сахалин» завершил в свою пользу со счётом 2:1.
Всё это позволяет руководству клуба надеяться на успешное выступление в нынешнем сезоне. В заключение Юрий Дроздов пригласил сахалинских поклонников футбола приходить на стадион «Спартак», когда будет играть островная команда.
Начальник футбольной команды Игорь Беляй высказал свою озабоченность отсутствием хорошей футбольной инфраструктуры на Сахалине. Футбольный газон на «Спартаке» за несколько лет пришёл в плохое состояние, на нём сегодня сложно показывать красивый футбол.
Стадион «Спартак» был построен в 70-е годы прошлого века. На сегодняшний день он устарел по всем показателям. Порой становиться стыдно перед командами из центральной части страны, за то, какие мы им предоставляем раздевалки и помещения для судей. Не раз в областных СМИ поднимали проблему о потраченных миллионах рублей на подогрев поля, который так и не работает. Однако этот вопрос остался висеть в воздухе.
– Футбол – самый популярный вид спорта в мире. И очень обидно, имея команду мастеров на Сахалине не один десяток лет, не иметь современного стадиона. При этом крытые ледовые арены в области растут, как грибы после дождя, – завершил своё эмоциональное выступление начальник команды.
От себя хочу добавить. На протяжении многих лет готовлю фоторепортажи с матчей ФК «Сахалин», за два десятка лет наслушался обещаний от властей всех уровней. Пустых обещаний. А сахалинские мальчишки, в отличие от своих сверстников из других регионов, вынуждены играть и тренироваться на стадионе прошлого века.
Не хотелось бы завершать материал на грустной ноте. Приглашаю всех болельщиков ФК «Сахалин» на стадион 21 апреля. В этот день в 16.00 на поле выйдут «Сахалин» и «Коломна». Островная дружина настроена на то, чтобы подарить своим поклонникам не только красивый футбол, но и вторую победу в первенстве.
Игорь КАРПУК.
Фото автора.