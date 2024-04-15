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Ремонт дорог набирает темпы. Муниципальный асфальтобетонный завод возобновил работу после зимы

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Автосамосвал загружается асфальтом...

Первую партию асфальтобетонной смеси произвели в Южно-Сахалинске для восстановления дорожного полотна на ул. Красной. На ремонтируемом участке предполагается заменить 2200 квадратных метров покрытия.

Пусконаладочные работы на муниципальном предприятии завершились 9 апреля. Накануне была произведена первая партия асфальта. Лаборатория, действующая на базе завода им. Федотова, выдала заключение на соответствие материала существующим нормативам.

Работу двух асфальтобетонных установок обеспечивают 16 специалистов. Производительность оборудования 110 тонн горячего асфальта в час. С наступлением допустимых температур предприятие заработает на всю мощность. Материалы для производства асфальта подготовлены в полном объёме.

– Сырья в данный момент хватает для производства почти 20 тысяч тонн асфальта. По мере необходимости происходит пополнение инертных материалов, – рассказал мастер участка по выпуску асфальтобетонной смеси Константин Котман.

Первые 200 тонн асфальта в этом году были произведены для ремонта ул. Красной. Мониторинг показал, что состояние грунта позволяет выполнять работы методом сплошного асфальтирования. К нему приступили 9 апреля. Специалисты завода им. Федотова подготовили дорожное полотно, затем приступили к укладке горячего асфальта.

…и вот он уже подъехал к асфальтоукладчику.

– Специалисты департамента дорожного хозяйства провели мониторинг городских улиц, выявили недостатки покрытия и составили график ремонта. В первую очередь работы будут вестись на тех улицах, где курсирует общественный транспорт. Мелким ямочным ремонтом будет охвачено 48 участков улиц. В мае проведём повторный мониторинг и обновим график, – отмечает начальник отдела по содержанию улично-дорожной сети Южно-Сахалинска Андрей Нечепуренко.

Также работа по подготовке к асфальтированию ведётся на участках ул. Колодезной, Хабаровской, Сахалинской и др. Ямочный ремонт в областном центре должен быть выполнен до 1 июня.

После этого службы приступят к восстановлению дорожного покрытия «большими картами» и методом сплошного асфальтирования, сообщает пресс-служба администрации города.

 

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