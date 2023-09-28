Охлаждение по мягкому сценарию. Портрет сахалинского октября

Региональные синоптики уверяют: резкого погружения островной области в холода в октябре не произойдёт. Переход в условия поздней осени происходит постепенно. А значит, по крайней мере на юге, еще будет возможность погреться в лучах солнышка и сделать яркое селфи на фоне разноцветной листвы.

К началу второго осеннего месяца в северных и центральных районах наблюдалось вполне ожидаемое и закономерное похолодание, в то время как в южных тепло явно задержалось. В Южно-Сахалинске, например, зафиксированы температурные рекорды, сентябрьская норма была превышена на 3 градуса. 26 числа на 1 градус побит абсолютный максимум дневной температуры воздуха, державшийся с 1958 года: столбик термометра поднялся до планки плюс 23 градуса. Ещё одна специфическая черта нынешнего сентября – повышенная влажность. Из-за осадков по всему Сахалину реки полноводные.

Вообще-то в разные годы бывало по-разному. В прошлом году, например, в самом начале октября в Южно-Сахалинске, а также на горных перевалах, в районах, расположенных севернее, сахалинцы ощутили дыхание зимы – выпал первый снег. Конечно, он не образовал прочного и надёжного снежного покрова, быстро растаял. В Охинском районе, между прочим, снежный покров достигал толщины 8 сантиметров. «Виной» тому стало вторжение холодных воздушных масс из Якутии. Нередко в наши широты наведываются циклоны с дождями и сильным ветром.

Месячная сумма осадков для областного центра – 100 миллиметров, это чуть меньше, чем в сентябре.

Из истории метеонаблюдений известно, что в Южно-Сахалинске самым холодным выдался октябрь 1986 года, среднемесячная температура составила плюс 3,6 градуса. Самым теплым был октябрь в 1990-м (плюс 9,1 градуса) и в 1966-м (плюс 8,4 градуса).

В Охинском районе отопительный сезон начался уже в конце сентября, а с 1 октября должны потеплеть батареи в домах Ногликского района и в населённых пунктах центральной части Сахалина. Завершают этот марафон в период с 10 по 15 октября Невельский, Холмский районы и Курилы.

Пожалуй, не будет пре­увеличением сказать, что сахалинский октябрь – самый красивый месяц года, когда перед листопадом деревья меняют свои зелёные одеяния на багрец и золото. Жаль только, что эта роскошь недолговечна. Обычно к концу месяца студёные ветры срывают это великолепие.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Рис. Ярослава САФОНОВА.