Повестись на сопки. Судьбу легендарного наставника определили… сахалинские холмы

«В России надо жить долго!» – с таких слов начала свой творческий вечер в гостиной областного литературно-художественного музея книги Чехова «Остров Сахалин» преподаватель, доцент кафедры русского языка и литературы Сахалинского госуниверситета Лариса Дорофеева.

Лариса Владимировна – уникальный человек. Всё, о чём она мечтает, непременно воплощает в жизнь. Правда, не сразу. Например, в пятилетнем возрасте захотела стать художником. И стала им, но примерно через полстолетия. Или другой случай. Начала писать стихи ещё в подростковом возрасте, много печаталась в юности, продолжает писать и сейчас. Вот только одна книга стихов Ларисы Владимировны написана на церковно-славянском языке, а другая сочинялась попеременно – то на русском, то на английском. И в каждой из этих двух книг на помощь островному филологу приходили бескорыстные люди: художники, иллюстрировавшие издания (одна из них – сахалинка Елена Никифорова), и знатоки языков – древних и современных. Редактировала сборник стихотворений «Аз буки» кандидат филологических наук Нина Саблина, а с английским текстом помогал муж выпускницы Дорофеевой Бен Уорнер.

Жизнь Ларисы Владимировны могла бы так и пройти в Приморском крае, где она родилась, окончила вуз и куда после аспирантуры вернулась молодым преподавателем. Сахалин в судьбе случился неожиданно: Ларису Владимировну пригласили прочитать курс лекций для островных студентов. Было это холодной зимой, и в такое время сахалинские сопки показались педагогу необыкновенными. «Повелась на сопки», – смеясь, говорит она о своём решении переехать на остров.

И вот уже более 50 лет Лариса Владимировна преподаёт будущим филологам зарубежную литературу. При этом всегда отличается природной лёгкостью и готовностью браться за что-то новое. В период пандемии Дорофеева первой среди своих коллег по кафедре стала записывать лекции на видео. В числе первых прочитывает педагог и самые современные книги. Вот и нынешним жарким летом свой отпуск Лариса Владимировна проводила в читальном зале областной универсальной научной библиотеки.

Кстати, рецензии педагога на книги островных поэтов и наблюдения за театральной жизнью острова не раз публиковались в «Советском Сахалине». И среди тех, кто в тот день поздравил Ларису Владимировну с творческим вечером, был корреспондент газеты Николай Шелепов. Слова его приветствия, записанные на видео, донеслись с самого Таймыра.

Впрочем, ученики Ларисы Владимировны живут в разных уголках мира, и, чтобы собрать хотя бы часть из них, понадобятся уже не стены уютного и любимого Чеховского музея… И это ещё впереди. Ведь вслед за Годом педагога и наставника в России пройдёт год-другой, и Лариса Владимировна – настоящая легенда островного вуза – будет отмечать свой юбилей.

Елена Белобережская.