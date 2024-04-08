Оптимистичный уёк. На юго-западном побережье Сахалина дальневосточная мойва ринулась на нерест

Учёные прогнозируют добычу этой рыбки в нынешнем сезоне почти в два раза большую в сравнении с прошлым годом.

Мойва, она же уёк, относится к семейству корюшковых. Её постоянная среда обитания – открытое море. Но в определённый период, который в наших широтах длится в западной сахалинской подзоне до июня, а в восточной немного дольше, мойва образует громадные косяки и устремляется на нерест к островным берегам. Нередко при сильном волнении море выбрасывает рыбу на сушу.

О первых уловах рыболовы-любители Углегорского района сообщали в конце марта. Позже к ним присоединились томаринцы. К слову, любители могут добывать эту рыбку без ограничений, но должны использовать только зарегистрированное орудие лова – сачок, соответствующий требованиям.

Не сегодня-завтра стартует и промышленный лов.

Региональное отделение ВНИРО в прошлом году на западном побережье Сахалина прогнозировало добычу чуть больше 6,9 тыс. тонн, а на восточном примерно 2 тыс. тонн. В рекомендациях на 2024 год западное побережье может «выдать» около 12,5 тыс. тонн мойвы, восточное – столько же, сколько и в прошлом сезоне.

В Сахалинском филиале ВНИРО считают, что в силу природной цикличности на западном побережье Сахалина до конца нынешнего десятилетия ожидаются урожайные поколения дальневосточной мойвы. Затем численность стада существенно снизится. И так – до следующего витка.

Жители островной области ценят рыбку за нежное деликатесное мясо и поругивают за то же. Ведь мойва требует быстрой переработки, при транспортировке легко деформируется, а в замороженном виде теряет вкусовые качества. Но в свежем виде это просто кладезь витаминов и полезных веществ. В ней содержатся витамины А, B и D, жирные кислоты омега-3 и омега-6, полезные для сердца, головного мозга, органов зрения да к тому же выводящие излишки холестерина.

В общую копилку полезностей смело добавляем необходимые для организма микроэлементы калий, бром, фтор, натрий, магний…

Фосфор способствует лучшему усвоению кальция и выведению камней из почек.

Селен, мало того что укрепляет иммунитет, ещё и помогает в формировании волос и костной ткани.

Йод, набор полезных аминокислот, микроэлементы, помогающие снизить содержание сахара в крови и стимулирующие синтез инсулина… При этом рыбка вкусная и низкокалорийная – во всех отношениях замечательная!

Владимир СЛАВИН.