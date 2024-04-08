Понедельник, 8 апреля, 2024
ДомойПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!
ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!

Ну и ремонт!

20

Хожу на работу через двор дома № 21 по ул. Емельянова. Много лет проезд вдоль этого дома был в ужасном состоянии – в покрытии живого места не находилось. Жильцы не раз обращались к властям с просьбой капитально его отремонтировать. Наконец-то осенью прошлого года его «закатали», но чем – непонятно. Это явно не асфальт, а какая-то чёрная крошка, плохо скреплённая соединительным материалом.

О том, что ремонт был сделан некачественно, видно уже сейчас. Снег на проезде растаял, и обнаружилось много мелких лужиц, то есть в тех местах, где дорога «просела». И если покрытие поковырять носком ботинка, то оно крошится.

Прилагаю фото.

Степан НИКИТИН, г. Южно-Сахалинск.

Предыдущая статья
Оптимистичный уёк. На юго-западном побережье Сахалина дальневосточная мойва ринулась на нерест
Следующая статья
Южно-Сахалинск готов к пожароопасному сезону
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ