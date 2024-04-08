Ну и ремонт!

Хожу на работу через двор дома № 21 по ул. Емельянова. Много лет проезд вдоль этого дома был в ужасном состоянии – в покрытии живого места не находилось. Жильцы не раз обращались к властям с просьбой капитально его отремонтировать. Наконец-то осенью прошлого года его «закатали», но чем – непонятно. Это явно не асфальт, а какая-то чёрная крошка, плохо скреплённая соединительным материалом.

О том, что ремонт был сделан некачественно, видно уже сейчас. Снег на проезде растаял, и обнаружилось много мелких лужиц, то есть в тех местах, где дорога «просела». И если покрытие поковырять носком ботинка, то оно крошится.

Прилагаю фото.

Степан НИКИТИН, г. Южно-Сахалинск.