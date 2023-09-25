Ожившие нивхские сказки. Режиссёр Александр Ли знакомит со сказками коренных малочисленных народов Севера

Актёры выходят на сцену, и все зрители долинского киноконцертного зала «Россия» аплодируют исполнителям спектакля «Нивхгу» (в переводе с нивхского – «Люди»). Постановка режиссёра Александра Ли объединила четыре сказки коренных малочисленных народов Севера.

В спектакле рассказаны истории про девочку-сироту, злобную мачеху, горную красавицу и другие. А так как постановка иммерсивная, то зрители принимали в ней активное участие: танцевали вместе с актёрами и ловили рыбу.

Необычен проект не только вовлечением зрителей в игру, но и тем, что, пока посетители собираются в зале, для них читают сказки на нивхском языке. На нём же объявляется предупреждение о театральных звонках до начала постановки.

Александр Ли раньше работал в сахалинском международном театре имени А. П. Чехова, затем увлёкся съёмкой фильмов и окончил высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве. Его дипломную картину «Сердцебиение» про отважную девушку с больным сердцем показывали в кинотеатре «Комсомолец».

Лабораторный театральный проект «Нивхгу» объединил в себе интерес Александра к режиссуре и экологии.

– Идея проекта появилась год назад. Я пошёл к коллективу городского Дома культуры «Родина», и меня все поддержали, – рассказал Александр Ли. – После этого начался поиск костюмов, разработка и строительство декораций. Пригодилось то, что мы собрали с ребятами, очищая леса и пляжи. Брошенные на берегу сети, к примеру, использовали для изготовления украшений.

Год назад в арт-резиденции «Маяк» прошла презентация театральной лаборатории.

– Хочу выпустить ещё один спектакль, – рассказал режиссёр. – В актёрском плане он будет легче, но станет сложнее технически. Думаю, надо стремиться к большему и рассказать не только про нивхские, но и про сказки других малочисленных коренных народов области.

Ещё из идей на будущее – поставить документальную театральную постановку на основе реальных историй представителей коренных малочисленных народов Сахалина и Курил. Группа актёров едет, например, в Оху и опрашивает там людей про их первую любовь. Потом эти рассказы превращаются в сценарии для спектакля. При этом актёры должны показать все особенности героев, повторить их манеру речи, движения. Среди представителей коренных малочисленных народов много интересных людей, про которых стоит рассказать. Например, Дмитрий Мавгун, который сам сделал лодку-долблёнку с головой медведя и сплавлялся на ней в 2013 году.

В лабораторном театральном проекте играют только два профессиональных актёра. Все остальные – финансисты, юристы, врачи и бортпроводница.

– Театр – это живой организм. Организм бывает разный, здоровый или нездоровый. У нас, мне кажется, очень здоровый и чуткий коллектив. Мне было очень важно в самом начале, что мою безумную идею поддержали. У меня не было опыта работы с непрофессионалами, но я знал, что образование не всегда что-то значит, – рассказал Александр Ли. – Бывает, человек даже не учился актёрской профессии, а я вижу, что он играет лучше профессионала с красным дипломом. При этом не считаю, что у нас любительский театр. Да, у большинства нет высшего театрального образования, но то, что они делают, это такая полноценная работа, что их можно считать настоящими актёрами.

Одна из актрис с образованием режиссёра театра – Галина Саменко. Она играет мачеху Кыкык.

– Во время учёбы на режиссёра театра я проходила актёрскую игру, так что мне полегче, чем остальным участникам, – рассказала Галина. – И как любой актер, я всегда рада сыграть характерные роли.

Галина также отметила, что у режиссёров есть два подхода для объяснения правильной подачи персонажа: показать самому или рассказать, как надо сделать. Александр использует второй вариант.

– Я мог бы показать, как играть, но, тем самым, я мешаю фантазии актёра. Лучше пусть он сам поймёт. Если я покажу один раз, то он будет ждать, что я буду показывать всегда, а без личного понимания ничего не получится, – отметил Александр Ли.

Максим Пак как раз один из актёров без профессионального образования. Он учился на кафедре «Зарубежное регионоведение», потом работал в культурно-досуговом центре «Мир» в Поронайске, а год назад принял участие в проекте Александра Ли.

В спектакле он играет охотника на медведей Теврина в сказке «Охотник и медведица» и сына матери-рыбы в «Горной красавице».

Спектакль показывали в Москве в государственно-историческом музее в Дни Сахалинской области. «Нивхгу» три дня подряд был завершающим аккордом программы мероприятия. Гастролировали и по районам области.

– Наша мечта показать «Нивхгу» всем сахалинским зрителям, – говорит Галина Саменко. – Раньше с другими проектами мы заезжали и в сёла. Кстати, в сёлах самые благодарные зрители. Каждый человек на спектакль приходит с букетом цветов.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.