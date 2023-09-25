Октябрь: пора заботиться о мае. Такую перспективу намечают себе островные земледельцы

Продолжаем уборку томатов, огурцов, кабачков, баклажанов, перцев. После каждого сбора овощей не будет лишним полив с подкормкой. В ведре воды размешайте 1 л навоза и горсть диаммофоски (растения хорошо усваивают это сложное удобрение и продлевают сроки плодоношения).

Не спешите убирать тыквы, даже если они оранжевые или желтые. Пусть до заморозков полежат на грядке, дозревая на солнышке.

Земляника садовая после обрезки ботвы вновь отращивает зелень. Если она будет густой, кустики не вымерзнут под снегом. Розетки земляники с мелкими листьями подкормите мочевиной (30 г на погонный метр).

Для закладки новой плантации выбирайте кустики земляники, на которых не менее 5 листочков. Пересаживайте их с большим комом земли, не оголяя корневую систему. В лунки бросьте перепревший навоз, торфокрошку или торфокомпост, 1 ст. ложку диаммофоски или сложных удобрений. Все хорошо перемешайте с землей, пролейте водой и посадите новые растения. Ростовые точки у них должны быть над землей, иначе кусты погибнут.

Малина, кроме ее ремонтантных сортов, отдала урожай. Старые стебли вырезайте, оставляя по 5 – 6 веток в кусте, а удалённые сжигайте. Весной зола пригодится как калийное удобрение. Под корнями малины рассыпьте перепревший навоз или опилки.

Отплодоносившие лозы ранних сортов винограда скрутите и уложите на доски на возвышенном месте, чтобы весенние воды им не навредили. Виноград поздних сортов еще не сбросил листья. Наблюдайте за ним, слушайте прогноз погоды, чтобы и его вовремя подготовить к зимовке.

Морковь уродилась крупной, но в этом году влаги в почве было много, из-за чего часть корнеплодов потрескалась. Употребляйте их в пищу, перерабатывайте, но на зиму не оставляйте.

Если хотите на следующий год получить семена моркови, то самые крупные корнеплоды заложите на хранение, как и остальную морковь. Ранней весной высадите их в почву, и они дадут семена. Можно и не выкапывать часть урожая моркови. Просто надо срезать ботву до 1 см, а в конце октября прикрыть корнеплоды почвой или опилками. Весной достаточно взрыхлить почву вокруг перезимовавшей моркови, и летом будут у вас кондиционные семена этой культуры.

Морковь и свёклу не убирайте до первых заморозков, тогда они будут сладкими, вкусными, иметь товарный вид.

Собирайте в марлевый мешочек крупные семена из зонтиков укропа и хорошо просушите их в солнечном и проветриваемом месте. Петрушку, что на семена, оставьте на грядке до следующего года.

Продолжаем высаживать окоренившиеся черенки кустов и деревьев. В ямки насыпаем перепревший навоз, горсть сложного удобрения, верхний слой извлеченной земли. Все перемешиваем, проливаем водой. В 5 см от черенка ставим колышек, подвязываем к нему растение и закапываем так, чтобы место прививки возвышалось над землёй на 1,5 – 2 см.

Важно правильно сориентировать черенок по сторонам света. Светлая часть коры стебля укажет направление на юг, а тёмная – на север. После полива землю вокруг посадок уплотните.

Новые кусты смородины, крыжовника, гумми определяйте на солнечные места.

На фруктовых деревьях обрезайте сухие ветки по уровню ствола. Срезы заделайте садовым варом, садовой побелкой или болтушкой (кашицеобразной массой из 3-х частей земли и 1 части навоза).

По возможности подкормите каждое плодовое дерево старше 5-летнего возраста перепревшим навозом (4 ведра под крону с добавлением 200 – 300 г диаммофоски или азофоски). Это обновит и обогатит верхний гумусный слой горизонта. Под более молодыми деревьями достаточно рассыпать и заделать в почву 2 ведра перепревшей органики и 100 – 150 г сложного удобрения.

После уборки плодов проведите последнюю в сезоне обработку сада от болезней бордоской жидкостью, а от вредителей – каким-либо инсектицидом. Облепиху в обязательном порядке опрыскайте 5-проц. раствором железного купороса.

Еще не поздно пересаживать декоративные кустарники (акации, гортензии и другие).

Ягодники, которые сбросили листву, можно связывать снопообразно, не дожидаясь первых заморозков. Под кусты крыжовника, смородины, ирги хорошо бы поставить опоры в виде квадратного стульчика.

У кого дачи недалеко от леса, сходите туда за опавшей листвой деревьев. Засыпьте ее в компостную кучу и через год-два получите хорошее удобрение. К тому же сухими листьями, как и перепревшими опилками и органикой, можно укрыть будущие посадки лука и чеснока. Их семена приобретайте в торговых точках. Многие дачники для сохранения полюбившихся сортов чеснока с осени производят посадку крупными бульбочками, выращенными на собственных грядках. Этот метод позволяет получить в будущем чистый и хороший урожай чеснока. С посадками этой культуры в теплые дни не торопимся. Ждём первого ледка на лужах.

Валентина Косенкова, агроном.

Практикум земледельца

Фосфорно-калийное удобрение «Осень» идеально подходит для летне-осенних подкормок любых культур. Помимо фосфора и калия, оно содержит кальций, магний, бор и серу. При его применении улучшается качество плодов и овощей, повышается холодостойкость многолетников. Под взрослый куст достаточно рассыпать 2 ст. ложки этого удобрения.

Землянику полезно мульчировать опавшей хвоей. Это улучшает вкус ягод, помогает растениям справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование земляники папоротником работает не только против серой гнили, но и нематоды.

Хосту под зиму можно подкормить по инструкции органическим или минеральным удобрением с низким содержанием азота. Но если почва, где она растет, богата органикой и микроэлементами, можно и не подкармливать. Когда температура воздуха опустится ниже минус 5 градусов, укройте растение опилками, торфом, листьями, соломой или специальной тканью.

Наука – садоводам

В год своего 90-летия Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства провёл испытания и рекомендует островным садоводам новые сорта черешни: