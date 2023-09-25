Слаломные трассы. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

В 1930-м автор уникальной техники скоростного спуска Ханнес Шнайдер побывал на Южном Сахалине, где его дожидались сотни поклонников. Европеец впечатлил демонстрацией мастерства. Немало островитян приобщились к лыжам благодаря урокам Шнайдера.

Самые популярные трассы на Карафуто были у административного центра. Западный склон Асахигаока предпочитали опытные спортсмены. Просека у парка привлекала женщин и детей. И сегодня широкая и прямая Городуха – идеальный спуск для новичков. Здесь в послевоенные годы проходили первые состязания.

В декабре 1957-го активисты (десятки юношей и девушек) восстановили на Большевике 150-метровый участок слаломной трассы. На нём провели первенство области. За три сезона дистанцию удлинили почти в десять раз. Судьи на старте и финише, не видя друг друга, связывались по телефону.

В начале 1960-х в стране создавались центры по развитию горнолыжного спорта. На Дальнем Востоке им стал Сахалин. Вскоре склон «Горного воздуха» опробовали лучшие слаломисты Союза. К их приезду добавилась трасса, а у спусков появились прожектора.

В 1965-м в областной столице впервые прошли международные соревнования. Победил многократный чемпион СССР москвич В. Тальянов, а вторым стал лучший горнолыжник Хоккайдо Кикути Такэси, проигравший доли секунды. В следующем году они вновь встретились на Сахалине. И опять в споре с японцем золото взял Виктор.

С 1980-х на Большевике начали массово кататься отдыхающие. Для них открылся пункт проката, а новички могли воспользоваться услугами инструкторов. Появились на горе и любители необычных спортивных снарядов. Сноуборд быстро завоевал популярность, и в 1990-е энтузиасты провели на «Горном воздухе» первые состязания на «снежных досках».

В наступившем столетии Большевик стали активно осваивать. Новые трассы с системой искусственного оснежения и освещением покрыли все его склоны. Сегодня здесь полтора десятка спусков общей длиной 25 километров. Самый протяжённый (4200 метров) юго-западный серпантин рассчитан на новичков. На информационных щитах он обозначен зелёным цветом. Красные трассы – для опытных любителей и чёрные – для профессионалов.

Лыжный сезон завершается традиционным праздником. Участники карнавала демонстрируют навыки спуска в эффектных костюмах.

Уже многие годы гора не только популярное место зимнего отдыха сахалинцев и гостей острова – здесь подготовлено более 40 мастеров спорта. А ещё это и база для сильнейших российских горнолыжников. На ней в 2018-м перед Олимпиадой в Южной Корее тренировалась сборная страны.

Участвовали в зимних Играх и наши Дмитрий Ульянов (Турин, 2006-й) и София Надыршина (Пекин, 2022-й). Их путь в большой спорт начинался на склонах «Горного воздуха».

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).

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