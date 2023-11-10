Победный эйс сахалинки Анастасии Тимофеевой. В Южно-Сахалинске проходит первенство России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А»

На Сахалин пришел большой волейбол. На протяжении четырех дней в волейбольном центре областного центра проходят поединки первенства России среди женских команд высшей лиги «А» сезона 2023-2024.

Для проведения матчей четвертого тура на островную землю прилетели «Муром» (Владимирская область), «Динамо-Анапа», «Липецк». Нашим девушкам предстоит встретиться по два раза с «Динамо-Анапа» и «Липецком».

Открыли четвертый тур, 8 ноября, команды «Муром» и «Липецк». Явным фаворитом в этом противостоянии считались муромчанки. Команда в 13 матчах добилась 8 побед, набрала 23 очка и занимала 5 место в турнирной таблице. Её соперник после трех туров смог праздновать три виктории и с 10 очками расположился на одиннадцатом месте.

Как и следовала ожидать, дружина из Мурома без особого труда выиграла две первые партии. Казалось, что и в третьей особых проблем «Липецк» на создаст соперницам. Однако, судя по всему «Муром» прежде времени поверил в свою победу в матче, за что жестоко поплатился, уступив партию со счетом 17:25. Счет в противостоянии стал 2:1.

Почувствовав, что соперник расслабился и, как следствие, стал много ошибаться в атаке и на приеме мяча, «Липецк» постарался в четвертой партии не только сравнять счет в матче и перевести встречу в пятую, решающую. Тай-брейк, в определенной степени, спортивная лотерея и кто его знает, кому в нем улыбнется фортуна. Партия получилась очень напряженной и все же класс «Мурома» был чуть выше. В упорной борьбе он смог склонить чашу весов в свою пользу — 25:21 и завершить матч со счетом 3:1.

Следующими на площадку вышли «Сахалин» и «Динамо-Анапа». Гостьи из южного города в тринадцати матчах восемь раз праздновали викторию. В турнирной таблице с 23 очками занимали четвертое место. Что касается хозяек площадки, то у наших девушек в активе пять побед и 16 очков. Этот спортивный показатель позволил им расположиться на одиннадцатой строчке в турнирной таблице.

Дебют встречи был за гостями. Два розыгрыша и 0:2 в их пользу. Островитянки сокращают счет — 1:2, но довольно быстро и легко динамовки уходят в отрыв — 2:6. Главный тренер «Сахалина» вынужден взять первый тайм-аут. Эта минутная пауза пошла на пользу островитянкам. Они смогли не только в упорной борьбе догнать беглянок и сравнять счет в партии — 8:8, но выйти вперед 10:8.

Казалось, что наши девушки нашли свою игру. Стали результативными их атаки, хорошо работал блок, да и на второй линии в защите отлично поднимали все мячи. Однако соперницы довольно быстро смогли прийти в себя и при счете 14:14 вновь уйти в отрыв 14:20.

Казалось, что победа в первой партии у команды из Анапы уже, образно выражаясь, в кармане, но сахалинки проявили спортивный характер и вновь сравняли счет — 23:23. Когда на табло горело 23:24, «Динамо» подавало на партию. Однако островитянки вновь смогли сравнять счет -24:24. И все же последнее слово было за динамовками — 24:26 и 0:1 в матче.

Начало второй партии было зеркальным отражением первой. Шесть розыгрышей и на табло 1:5 в пользу гостей. После тайм-аута «Сахалин» смог вернуться в игру — 5:5. «Динамо» продолжает диктовать свои условия на площадке и выходит вперед — 7:10, 8:12. Островитянки проявляют характер и вот на табло горит 12:12, 15:15. После этого гостьи вновь наращивают свое преимущество в счете — 15:20. Наши девушки проявляют огромную волю к победе и сокращают счет до минимума 22:23. Увы, на большее «Сахалинe» не хватило — 22:25 и 0:2.

В третьей партии решалась судьба матча. Такой, по спортивному наглой и искрометной игры, соперник не ожидал от островной дружины. У сахалинок получалось все: надежная игра на блоке и в защите, хитроумные комбинации в атаки ставили соперниц в тупик. Как результат — 7:1, 10:2, 13:3.

Мало кто в этот момент сомневался, что «Сахалин» не только выиграет эту партию, но и перевернет всю игру. Главный тренер «Динамо» Антон Гатин берет тайм-аут. О чем он говорил со своими подопечными, осталось тайной, но то что на площадку вышла совсем другая команда показал счет. Разница в десять очков растаяла, как первый снег — 13:6, 15:7, 18:18.

Дальше начались такие американские горки, которые по своему напряжению смотреть без валидола было очень сложно — 19:19, 24:23 и «Сахалин» подает на партию. Соперник вновь уравнивает «качели» — 24:24. При счете 27:28 «Динамо» подает на матч, но островитянки не собираются сдаваться — 28:28. И все же победную точку в этом драматичном поединке поставили гостьи из Анапы — 30:32 и 0:3.

Второй день, 9 ноября, открывали соседи по турнирной таблице «Динамо-Анапа» и «Муром». В этом противостоянии болельщики надеялись увидеть такие страсти на площадке, которые запоминаются на долго. Однако их надеждам, в полной мере, не суждено было сбыться. В первой партии «Динамо» доминировала и довольно легко выиграла 25:18. Казалось, что и во второй девушки из Анапы без особых проблем разовьют успех. «Динамо» смогло навязать соперницам свою игру и повело в счете 5:1. Когда на табло горело 15:10 в пользу команды из Анапы, муромчанки выдали такой отрезок игры, который не только позволил им сравнять счет в партии 16:16, но создать интригу в матче. Динамовки были в двух розыгрышах от победы в этой партии, ведя 23:21, но не смогли ничего сделать с настырными соперницами, которые ценой огромных усилий не только завершили этот сет в свою пользу 23:25, но и сравняли счет в матче 1:1.

Третья партия стала решающей в этом противостоянии. С первых розыгрышей команды бились за каждое очко — 4:4, 13:13, 19:19. Концовку партии лучше провело «Динамо» — 25:23. Проигрыш в третьей партии сломил «Муром», и в четвертом сете они, что называется, «поплыли». Соперник без особых проблем выиграл 25:17 и матч 3:1.

Следующими на площадку вышли «Сахалин» и «Липецк». Дебют встречи был за хозяйками площадки, два розыгрыша и на табло горит 2:0. Однако девушки из Липецка довольно легко сравнивают счет 2:2, более того повели в партии 3:6. Главный тренер нашей команды Олег Ляпугин вынужден взять первый тайм-аут. И это не помогло. «Липецк» продолжает доминировать на площадке — 4:10.

Пережив первое волнение перед огромным количеством островных болельщиков, которые в этот вечер пришли в волейбольный центр поддержать островную команду, наши девушки постепенно наладили игру не только в атаке, но и надежно заиграли в обороне. Вначале они сократили счет до минимума 14:15, затем сравняли его — 19:19 и вышли вперед 22:20. Когда «Сахалин» вел 24:21 и подавал на партию, мало кто из волейбольной торсиды и тренерского состава мог предположить, что островитянки позволят соперницам не только сравнять счет, но устроить настоящий спортивный триллер. «Сахалин» проигрывает четыре розыгрыша подряд — 24:25. И вот уже «Липецк» подает на партию. Хозяйки площадки не сдаются — 25:25. Описать, какой выдали волейбол в эти минуты обе команды, просто невозможно. Если коротко, то «Липецк» семь раз подавал на партию. «Сахалин» — восемь. И все же на девятой подаче сахалинка Анастасия Тимофеева эйсом поставила точку в этой драматической партии — 39:37 и 1:0 в матче.

Начало второй партии напоминало концовку первой — 2:2, 4:4, 8:8. На большее наших соперниц не хватило. Островитянки более надежно стали играть в обороне, большинство атак были результативными и, как результат, ушли в отрыв — 14:8, 16:9, 25:16 и 2:0.

В третьей партии игра шла на равных до счета 8:9. Именно в этот момент, что называется, гостьи просто «встали». Островитянки усиливают игру в атаке и на табло горят приятные для нас цифры 17:10. Отрыв в семь очков сохранился до конца партии — 25:8 и 3:0 в матче.

Сегодня в первенстве день отдыха. В субботу «Сахалин» попытается взять реванш за поражение в первом матче у «Динамо-Анапа». В заключительный день четвертого тура, в воскресенье, островитянкам будет противостоят «Липецк». Начало матчей в 19.00. В эти же дни в 16.30 на площадку выйдут «Липецк» и «Муром», «Муром» и «Динамо-Анапа».

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.