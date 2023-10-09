Какая икра вкуснее? Определят эксперты. В Южно-Сахалинске проходит региональный конкурс «Сахалинское качество-2023»

«Независимая оценка продукции играет ключевую роль в нашем стремлении достичь высших результатов в производстве», — прокомментировал министр по рыболовству области Иван Радченко.

Традиционно в состав дегустационных советов включены опытные эксперты региональных управлений — Роспотребнадзора, ЦСМ, ветеринарии и др. Для дегустации вкуса, аромата им представлены образцы сахалинской продукции икра лососевая зернистая баночная. Причем, анонимно, под номерами.

Дегустационные советы провели оценку представленных образцов, основываясь на тщательном органолептическом анализе, включая консистенцию, вкус и аромат икры. На основе полученных данных, соответствующих высоким стандартам качества, были составлены дегустационные листы.

Победители соревнования будут отмечены заслуженными дипломами и знаками «Сахалинское качество-2023». Кроме того, победителям предоставят право использовать знак «Сахалинское качество» в своей маркетинговой кампании, включая размещение на упаковке продукции и этикетках.

Победители также получат возможность представить свою продукцию на всероссийском уровне, участвуя в престижном мероприятии — Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.