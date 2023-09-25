Последние штрихи. Коммунальные службы обещают начать отопительный сезон без сбоев

По сведениям регионального министерства ЖКХ, ремонт на объектах коммунального хозяйства завершится в срок, к 1 октября. На эту же дату запланировано закончить создание 45-суточного запаса топлива в районах.

На северных Курилах, в Южно-Курильском, Корсаковском и Анивском муниципалитетах он уже сформирован в полном объеме, в других остается подвезти совсем немного, сообщила заместитель министра ЖКХ области Ольга Гапова.

В предстоящем отопительном сезоне запустят по новой газовой котельной в селе Зональное (Тымовский район), Макарове, Александровске-Сахалинском и в южной части областного центра. Это улучшит качество снабжения теплом и экологическую обстановку. Перевод котельных на газ идёт в области не первый год, голубое топливо надёжно себя зарекомендовало.

В 13 районах (исключение составляют Курилы, Охинское и Ногликское муниципальные образования) заработала цифровая платформа, куда заносятся заявки населения. Это помогает жильцам частных домов вовремя и по разумной цене закупить уголь. Платформу разработало министерство ЖКХ в прошлом году, нововведение позволило контролировать обеспечение частного сектора твердым топливом. Это, как объяснила заместитель министра, помогло избежать инцидентов по несвоевременной доставке и завышению стоимости угля.

В нынешнем отопительном сезоне, как и в предыдущем, жителям будет доступна льгота по авансированию покупки топлива для обогрева своего жилища.

Для каждого района установлен свой размер компенсации.

– С 2022 года для удобства она может быть предоставлена гражданам авансом с использованием социальных счетов. Если человек хочет получить субсидию на уголь авансом, то ему необходимо оформить социальный счёт и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объёме до 9 тонн, – пояснила Ольга Гапова.

Евгений АВЕРИН.