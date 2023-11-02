Праздничная афиша. Десятки мероприятий пройдут на Сахалине и Курилах в День народного единства 4 ноября

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Площадь исторического парка «Россия – моя история». Сюда в 10.45 жителей и гостей Южно-Са­халинска приглашают на праздничный митинг, концерт с участием национальных творческих коллективов, выставку национально-культурных объединений области. Будут представлены национальные кухни, традиции, обычаи, прикладное искусство народов России.

Областной художественный музей и выставочный зал ДХШ Южно-Сахалинска (ул. Вокзальная, 5). Здесь с 15 до 23 часов можно посетить творческие мастерские, побывать на экскурсиях и кинопоказах, послушать увлекательные беседы об искусстве. В программе – арт-вечер, перформансы, квесты, посвящённые всероссийской акции «Ночь искусств».

Областной краеведческий музей. С 18 часов здесь можно послушать интересные лекции о столярном искусстве периода каторги; о певчих цикадах Сахалина и Курил; об ископаемом морском звере десмостилюсе, а также узнать: таксидермия рыб – ремесло или искусство?

Сотрудники музея приготовили виртуальные тематические экскурсии. А это отличная возможность больше узнать о дронах и музейной артиллерии, об искусстве нивхских мастериц и таком уникальном и загадочном экспонате, как какалдару. К тому же, побывав на мастер-классе, вы, подобно древнему человеку, научитесь делать стрелы.

Музей приглашает и на встречу с… Ветром по имени Вадим из Санкт-Петербурга. Он гидростопом добрался с берегов Невы до Сахалина и готов поделиться впечатлениями. Как, впрочем, и островная художница Екатерина Завалишина, знающая, как остановить ускользающую красоту.

Арт-резиденция «Маяк». На этой площадке с 19 до 22 часов пройдёт русский вечер «Традиции в новом стиле». Гости познакомятся с национальным и культурным многообразием страны, с е¸ традициями. В программе мероприятия: мастер-класс по профессиональной сервировке и декорированию стола в русском стиле «Русские убранства» (интерактивная экспозиция), тематическая фотозона, традиционное чаепитие с национальными напитками и угощениями, творческие вокальные и танцевальные номера, ярмарка современных изделий из глины в русских традициях, творческая коллажная мастерская «Клеим на тарелочках».

Музейно-мемориальный комплекс «Победа». Его сотрудники предлагают посетить тематические экскурсии «Штурм полицейского поста Хандаса», «Десант на Шумшу: последний остров войны», а также мультимедийную экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого».

Сахалинский театр кукол. В 20 часов начнётся иммерсивный спектакль по мотивам народных сказок мира. Постановка «Поводырное небо» – это синтез притчи о мудром моряке, корейской сказки о богатстве и бедности, нанайской – о храбрых животных, бирманской – о добром юноше и армянской – о мощной силе любви.

Много интересных мероприятий в этот день пройдёт в библиотеках и других учреждениях культуры области. С подробным расписанием можно ознакомиться в соцсетях и на сайтах учреждений и районных администраций.