На всю страну. 4 ноября в Москве на ВДНХ открывается международная выставка-форум «Россия»

Президент РФ Владимир Путин поручил провести её для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Свои экспозиции представят все регионы России. Флагманская площадка экспозиции «Мы – Дальний Восток» объединяет стенды 11 регионов ДФО.

Губернатор Валерий Лимаренко посетил стенд Сахалинской области. Вместе с полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым они познакомились с экспонатами.

Концепция стенда островного региона отражает три главные темы: инвестиционная привлекательность, туристический потенциал и комфортные условия для жизни людей на островах.

Павильон области выполнен в морской стилистике. На изогнутом в форме волны экране демонстрируются красоты Сахалина и Курил, объекты инфраструктуры, новый аэропорт, нефтегазовые платформы, завод СПГ, рыбоперерабатывающие и рыбоводные заводы, самолёты единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Стенд украшают изображения вулкана Баранского, «Горного воздуха».

В центре экспозиции расположен макет с ключевыми проектами, которые появились в области за последнее время: новые жилые дома, индустриальные парки. Гостей будут приветствовать участники мультимедийной выставки «Люди Дальнего Востока» – сотрудники новых предприятий, спортсмены, блогеры.

Краб-навигатор на стойке регистрации подскажет, как пройти Дальневосточный квест, посвящённый истории, настоящему и будущему региона. Гости павильона смогут пройти VR-путешествия.

– Считаю, что строители поработали на славу. Наш стенд получился необычным и интересным как внешне, так и по содержательному наполнению. Он не похож на то, что представляют другие регионы, так же как Сахалинская область не похожа ни на один другой уголок нашей страны, – отметил губернатор.

Посетителей дальневосточного павильона будут сопровождать виртуальные проводники, с помощью специального портала можно выбрать траекторию движения, пройти по тематическим маршрутам «Путешествовать», «Учиться», «Работать», «Жить».

Можно будет совершить полёт над Дальним Востоком, принять участие в свето-проекционном иммерсивном шоу «Путём первопроходцев», пройти заповедной тропой в компании с тигром и медведем, найти подходящую профессию или интересную достопримечательность с помощью интерактивных зеркальных экранов, попробовать себя в покорении горных вершин на настоящем скалодроме.

Ирина НОВИКОВА.