Они взлетели в «Орлёнке». Южно-сахалинские гимназисты стали лауреатами всероссийского конкурса вокалистов

Из г. Туапсе с новой творческой победой вернулся образцовый детский вокальный ансамбль «Канцона» южно-сахалинской гимназии № 3 (руководитель Татьяна Зайковская, концертмейстеры Ирина Литвинова и Пак Сун Дя).

Юные вокалисты вышли в финал всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, который проходил в детском центре «Орлёнок». В средней возрастной группе они заняли первое место в номинации «Музыкальный калейдоскоп». Жюри высоко оценило исполнительское мастерство островных гимназистов в трёх разножанровых композициях, наградив их дипломом лауреатов первой степени.

В прошлом году дебют «Канцоны» на конкурсе в «Орлёнке» был отмечен дипломом лауреатов второй степени. В общем, коллектив растёт и демонстрирует успехи. А они значительные, если учесть, что финалистами стали более тысячи детей из 62 творческих коллективов 39 регионов страны.

Первый раз в конкурсе такого уровня участвовал и образцовый детский вокальный ансамбль «Радуга» из той же гимназии. Руководит им Ирина Стародубцева. В номинации «Музыкальный калейдоскоп» сахалинские дебютанты заняли третье место.

Ребята провели в «Орлёнке» 21 день (а это полноценная смена!). Здесь они учились и отдыхали. Увлекательно проходили мастер-классы по вокальному искусству, встречи с интересными людьми, праздники. Так что все зарядились яркими впечатлениями и эмоциями, вдохновились надеждами на новые конкурсные выступления.

В роли организатора большого всероссийского вокального праздника детворы выступило министерство просвещения РФ в содружестве со всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Людмила Николаева.