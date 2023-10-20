Программа «Проводники здоровья» создана для помощи больным с хроническим заболеваниями, пожилым пациентам. И уже доказала свою эффективность

Регоператор приглашает принять участие в завершающей в этом сезоне экологической акции «Вода России».

Мероприятие состоится 22 октября вдоль береговой линии Анивского залива за заводом СПГ «Пригородное» в Корсаковском районе.

Сбор участников – в 09:30 около здания, расположенного по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 (парковка с северной стороны по Коммунистическому проспекту).

Организаторы берут на себя доставку волонтеров до места проведения акции. Время отправления автобусов в 9:45.

Акция начнется в 11:00 в районе пляжа за заводом СПГ «Пригородное» в Корсаковском районе (парковка со стороны горы Юнона — координаты точки сбора 46.612574° 142.955764°) и продлится приблизительно до 13:00 часов. Возвращение в Южно-Сахалинск запланировано к 14:00.

Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и сладким перекусом, в том числе и те, кто пожелает прибыть к месту уборки на личном транспорте. Просьба, взять с собой многоразовую тару для напитков.

О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до полудня 20 октября по телефону 8(4242) 55-62-37 (Сергеенко Елена Наильевна, начальник службы экологического мониторинга и контроля АО «Управление по обращению с отходами»).

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» проводится в рамках реализации на территории региона ведомственного проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области» под руководством Минприроды России. Организатор мероприятия – АО «Управление по обращению с отходами» совместно с Сахалинским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Экосистема» и при поддержке Министерства экологии и устойчивого развития Сахалинской области.

Подробная информация о Всероссийской акции размещена на сайте voda.org.ru.

Вода России – берег добрых дел, сообщает пресс-служба регионального правительства.