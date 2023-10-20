Проверка в Охе выявила незаконно находящихся в области иностранных граждан

Сотрудники ФСБ России по Сахалинской области проверили соблюдение миграционного законодательства на рыболовецких станах, строительных и торговых объектах, охранных предприятий, а также в местах компактного проживания и сбора мигрантов в Охинском районе.

70 из 150 иностранцев привлечены к административной ответственности (ст. 18.8, 18.9, 18.10,18.15 КоАП России) с наказанием в виде штрафа. 35 иностранных граждан выдворены за пределы России, сообщает пресс-служба управления. В отношении должностного лица, которое занималось фиктивной постановой на учет иностранцев. возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК России.