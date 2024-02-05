Рецепт здоровья: горный воздух и глоток минералки. Южно-Сахалинск становится городом-курортом

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске не устаёт удивлять многочисленных посетителей: в каждом сезоне появляется что-то новое. Недавно у нижней станции канатно-кресельной дороги установлен современный, отапливаемый павильон – бювет, источник минеральной воды.

Целебная минералка в свободном доступе. Утолить жажду и заодно поправить здоровье можно совершенно бесплатно. Ну разве что приобрести для такого случая стаканчик за 5 рублей! Журналист «Советского Сахалина» решил убедиться во всём на собственном опыте.

Симпатичный павильон

Бювет из стекла и металла расположился по левую руку от центрального входа на территории комплекса «Горный воздух».

Буквально в пяти шагах от него кипит спортивная жизнь, финишируют взрослые и совсем юные горнолыжники и сноубордисты. Некоторые, переведя дух и скинув снарягу, отправляются по декоративному мостику прямиком к бювету. Он работает ежедневно с 10 до 18 часов.

По словам хозяйки павильона Ирины, особенно много посетителей бывает по выходным. Одних больше интересует купажированная, то есть разбавленная минералка, сразу готовая к применению. Её принимают по 100 миллилитров в день. Обычно в три приёма: утром, днём и вечером перед едой. Другие предпочитают набрать и унести домой бутылочку концентрированной воды. Дома разбавляют самостоятельно из расчёта: две части обычной питьевой воды на одну часть синегорской.

Некоторым эта минералка по вкусу напоминает знаменитые «Ессентуки», мне же – минеральную воду «Анивскую». В советское время «Анивская» выпускалась на местном пищекомбинате, отличалась приятным солоноватым вкусом и при этом была газированной.

Литр свежести

– И что, можно за такой волшебной водой хоть с ведром приходить? – интересуюсь у Ирины. – Нет, каждый может набрать максимум 1 литр. И не потому, что нам жалко, а потому, что нет смысла её долго дома хранить, она может утратить некоторые целебные свойства. Лучше заходите к нам почаще! Воду подвозят каждый день, она в бювете всегда свежая. Только следуйте рекомендациям и будьте здоровы!

Оказывается, синегорская минеральная вода добывается с полукилометровой глубины. Её уникальный вкус объясняется содержанием более двух десятков ценных для здоровья человека элементов. Вода относится к гидрокар­бонатно-хлоридным, натриевым, йодным, бромным, борным, углекислым, среднеминерализованным. Оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, пищеварительный тракт, помогает справиться с ожирением и смягчить последствия сахарного диабета. Противопоказаний немного: камни в почках и желчном пузыре, а также обострение хронических заболеваний.

ЗОЖ в шаговой доступности

На редкость удачное получилось сочетание: спортивный комплекс и санаторный лечебно-профилактический объект! Ведь именно так и должен выглядеть пресловутый ЗОЖ – здоровый образ жизни, верно?

Глава региона Валерий Лимаренко подчеркнул, что островной регион обладает ценнейшими природными ресурсами – минеральной водой и лечебными грязями. Необходимо использовать их максимально эффективно на благо жителей области.

– Уникальное месторождение синегорской минеральной воды более сорока лет было доступно только гостям санатория. Теперь её смогут использовать все желающие. Мы открыли бювет на «Горном воздухе», чтобы дать возможность всем попробовать эту воду, познакомиться с её полезными свойствами. Я поставил задачу сделать санаторно-курортное лечение в регионе более доступным, – отметил губернатор.

Как сообщили в администрации здравницы «Синегорские минеральные воды», в ближайших планах – открытие ещё двух подобных павильонов. Один заработает уже в нынешнем году в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

Владимир СЛАВИН.

Наша справка

Синегорское месторождение минеральных вод было открыто на рубеже ХIХ и ХХ веков. Исследователи провели активную научную работу и пришли к выводу о перспективности и высоких целебных свойствах здешних вод. В 1967 году на базе санатория «Сахалин» началась эксплуатация скважин с минеральной водой. В 1980-х годах доразведка показала наличие ещё одного типа вод, по основному химическому составу близкого к воде курорта Ессентуки, но отличающегося более высокой минерализацией.