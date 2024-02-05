«ВьЮжный десант» спешит на помощь! Когда приходит беда, подключаются волонтёры

Мощный циклон покинул пределы области, и, вроде, всё утихло, но волонтёрам-спасателям все ещё продолжают поступать заявки. Конечно, теперь они единичные: помочь пожилым людям с раскопками, освободить от снежных заносов выход из дома… Но ещё совсем недавно обращений был целый шквал, по десятку в час! Подробнее о работе волонтёров в дни многоснежного циклона «Советскому Сахалину» рассказал директор центра молодёжных инициатив областного центра Олег Гортованов.

– Основная наша волонтёрская группа – «ВьЮжный десант». Её задача – помочь жителям частного сектора и СНТ, куда способна добраться только спецтехника. Помощь, прежде всего, волонтёры оказывают одиноким людям, семьям с детьми, пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто срочно нуждается в жизненно необходимых лекарствах. – Когда возникло такое волонтёрское объединение? Сколько в нём участников? – Строго говоря, всё началось ещё с коронавирусной пандемии, когда был организован «Коронавирусный десант». А затем, при каждом следующем ЧП, волонтёры собирались вновь, будь то проблемы с водой, потоп в городе… Каждый раз – новый формат, и теперь группа эволюционировала во «ВьЮжный десант». Изначально в ней было два десятка волонтёров, плюс несколько НКО…

Буквально за день до большой метели, понимая, что работа предстоит серьёзная, мы кинули клич, и в итоге участников стало больше сотни. В основном, это владельцы снегоходов, джиперы, а также один чемпион по эндуро на снегобайке, который помогал сотрудникам «Скорой медицинской помощи».

В группу вошли самые разные люди – от студентов до серебряных волонтёров. Основной костяк составили 30 – 40-летние. Есть и волонтёрские семьи.

– Каждое ЧП преподносит свои вызовы. Что на этот раз принёс циклон? – Длительность непогоды добавляла напряжённости. Обычно-то всё быстрее происходит: денёк пометёт, на следующий день остаётся снег убрать. А тут! На мой телефон днём и ночью несколько суток подряд поступали сотни звонков. Параллельно у джиперов и снегоходчиков был свой чат, в котором на связи было 300 человек…

Когда чья-то жизнь на волоске

– С какими вопросами обращались к вам люди? – Были заявки из разряда «жизнь или смерть». Например, когда кто-то не мог самостоятельно добраться в медучреждение на гемодиализ. Кого-то волонтёры доставляли сами, а в других случаях на высокопроходимых машинах и снегоходах сопровождали машины «скорой помощи» с такими пациентами.

Случалось, волонтёры в прямом смысле спасали людей. Доставляли домой сахалинца после процедуры гемодиализа. Ему стало плохо. К счастью, сопровождавший его волонтёр оказался ещё и дипломированным медиком! Он начал срочно оказывать мужчине первую помощь – сердечно-лёгочную реанимацию. Второй волонтёр в это время вызывал «скорую». Спасли. Человек сейчас находится в реанимационном отделении…

Были и другие случаи. В частном секторе многие просто не могли выйти из домов – входы завалило снегом. Приходилось доставлять жизненно важные для людей лекарства, продукты.

– И это было сложно, ведь не везде аптеки и магазины работали? – С магазинами проще – основная часть торговых точек работала, особенно крупные торговые центры. А вот с аптеками сложнее. Нужно было найти, какая из них работает, в какой есть нужные лекарства, добраться до места…

Позвонила женщина, описала сложную ситуацию. Её мама попала в отделение реанимации горбольницы, а она, дочь, находится в другом городе. Нужно было срочно доставить лекарства в медучреждение. Благо, рядом живут наши девчата-волонтёры. Они взяли заявку, пешком сквозь метель добрались до аптеки, взяли нужные лекарства и передали их по назначению.

Ребята-снегоходчики сумели круто сорганизоваться, образовали даже подобие своего штаба при службе «Скорой медицинской помощи». Впрочем, большую роль сыграла и самоорганизация в чате. Например, нашлось немало добровольцев, готовых копать снег, но не имеющих технических возможностей добраться до нужных мест. Нужно было их туда доставить. Отлично поработали «эндуровцы», джиперы, а локомотивом послужила наиболее организованная структура – поисково-спасательный отряд «Сова».

Джиперы брали с собой пеший десант на снегоступах. Эти ребята своим ходом, иногда и ползком добирались по нужным адресам. Откапывали наглухо заваленные снегом входы домов, где живут инвалиды, одинокие мамы с детьми… Кому-то нужно было из-под снежных толщ добыть уголь для отопления, а кому-то просто освобождали выход. Одна женщина, например, видя, как много снега во дворе, сказала, что плохо ходит, но ей достаточно прочистить дорожку к сараю с дровами. Так и сделали, у женщины появилась возможность топить печку.

Запомнился такой случай. К нам обратились родственники пожилого сахалинца, которому уже за 70 лет. Рассказали, что он работает в одной из местных котельных. Настолько ответственно относится к работе, что твёрдо решил идти туда своим ходом на костылях. Переубедить его родные не смогли. Ребята на джипах доставили его к месту работы в черте города!

– За годы вашей работы, наверняка, у волонтёров уже сложился круг знакомых среди спасённых, да и те сами узнают их в лицо? – Да, это так. У каждого волонтёра есть такой круг знакомых, которые раньше обращались за помощью. С некоторыми и контактами обменялись. Иногда люди уже напрямую обращаются к своим знакомым спасателям в случае необходимости и получают помощь. Так что к общему количеству «организованных» заявок можно приплюсовать ещё столько же личных инициатив.

А ещё можно добавить оперативную работу, когда, отрабатывая основную заявку, по пути следования ребята видели застрявшую в снегу «скорую» или что-то подобное, сообщали об этом спасателям, подбирали уставших и замёрзших пешеходов…

На второй день циклона к нам обратились за помощью медики: нужно было утром помочь добраться дежурной смене в поликлинику № 4. Таким же образом доставили в железнодорожную больницу реанимационную бригаду: задействовали снегоходы, джипы.

– Без телефонных хулиганов не обошлось? – Были, мягко говоря, недобросовестные звонки. Не все люди, к сожалению, понимают, что волонтёрство – это не сервис, не услуга, наши волонтёры призваны приходить на помощь в трудной ситуации. Один из звонивших придумал достоверную историю – дескать, ему нужна помощь, еда заканчивается, света нет, всё, он погибает. Два часа сквозь непогоду к нему добирались ребята. А им и говорят: «Мы «по приколу» позвонили, проверить хотели»… Были и сомнительные просьбы – сигарет купить, спиртного на дом доставить. Разве так можно себя вести?

Нужный адрес

– Как можно стать волонтёром? – Всё просто – в сети ВКонтакте зайти в группы «Центр молодёжных инициатив Южно-Сахалинска» или «Волонтёрский центр города Южно-Сахалинска», где закреплена новость «Стать волонтёром». Пройти по ссылке https://volunteer.yuzhno-sakh.ru/ и заполнить заявку. Можно также позвонить на любой из телефонов ЦМИ: 312-682 (добавочные номера 1 – 7).

Однозначно – пять баллов!

Сахалинское студенчество тоже не осталось в стороне от событий, вот что об этом рассказал руководитель студенческих отрядов Сахалинской области Денис Пушко:

– Мы со студентами работали в нескольких направлениях. Часть ребят разносила пожилым людям, инвалидам продукты и лекарственные препараты. Вторая группа студентов занималась расчисткой придомовых территорий по адресам. Активное участие в этой работе приняли студенты базового медицинского колледжа, политехнического колледжа СахГУ, а также колледжа искусств.

На вопрос журналиста «Какую оценку можете поставить по итогам?» Никита ответил:

– Студентам за работу – однозначно 5 баллов, а вот за вовлечённость – нам, организаторам, все-таки «3». Хотелось бы больше студентов в это движение вовлекать, будем проводить работу над ошибками!

Подготовил Ярослав САФОНОВ.