Предложение догоняет спрос. Когда за продукцией птицефабрики «Островная» не придётся стоять в очереди?

Южно-сахалинская птицефабрика «Островная» в день производит более 250 тыс. штук куриных яиц, чем закрывает потребность жителей на 75 %. Оставшуюся часть покупательского спроса практически полностью покрывает яйцо завозное. Такова статистика. А практика говорит, что в торговой сети «Островной» куриные яйца есть не всегда.

Иногда за этим продуктом нужно выстоять немалую очередь. Или идти за более дорогим завозным. Отчего такое происходит и есть ли надежда исправить ситуацию? Эти вопросы мы задали региональному министерству сельского хозяйства и торговли.

Вот что ответили специалисты.

Сахалинцы отдают предпочтение продукции «Островной». Потому-то она периодически исчезает из торговой сети птицефабрики. Хотя работает она без выходных.

В нынешнем году производственный график «Островной» должен восстановиться полностью – сбой был связан с ликвидацией очага птичьего гриппа. Предприятию необходимо было одномоментно обновить партию инкубационного яйца, и это повлияло на производительность.

Но трудности преодолены, и главное – в нынешнем году показатели потребности в яйце не снизятся.

По итогам прошлого года эта цифра составила порядка 135 млн штук.

Вопреки расхожему мнению, вспышка птичьего гриппа на «Островной» не повлияла на рост цен, объяснили специалисты. Стоимость выросла в целом по стране. Основные причины – удорожание комбикормов, инкубационного яйца и их транспортировки. Кроме того, выше стали затраты на запчасти для оборудования, техническое обслуживание и ремонт агрегатов, автотранспорта и пр.

Вместе с тем, сегодня отпускная цена на куриное яйцо со склада птицефабрики ниже, чем сложившаяся отпускная цена в оптовой сети.

Антон СМОЛЯКОВ.

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