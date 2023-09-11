С открытием ядерного центра на Сахалине повысится качество диагностики онкозаболеваний

— На Сахалине установят позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ). Он позволит врачам определять у пациентов локализации первичного очага , оценивать эффективность противоопухолевого лечения и принимать точные решения по дальнейшему лечению, –говорит министр здравоохранения области Владимир Кузнецов.

Оборудование будет установлено на базе ядерного центра, который откроется весной 2024 года. Предварительный этап строительства центра уже завершён, сейчас приобретается необходимое оборудование.

На базе областного онкодиспансера будет открыта клиническая кафедра

Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), это даст возможность проведения научной деятельности для студентов и преподавателей. Соответсвующее соглашение подписано министром с ТГМУ.

– Мы надеемся, что совместная деятельность позволит нам выйти на новые высоты, как в оказании помощи пациентам, так и в обучении новых специалистов. Мы постоянно совершенствуемся. Для лечения за пределами островного региона выезжают единицы. А после запуска нового центра мы сможем ещё быстрее находить патологии на ранних стадиях и удалять опухоль без последствий для пациента, – отметил главный врач областного онкологического диспансера Сергей Старцев.