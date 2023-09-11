«Российский экологический оператор» подключится к сахалинским проектам по обращению с твердыми коммунальными отходами

Соглашение о сотрудничестве между островным регионом и публично-правовой компанией на полях Восточного экономического форума подписали губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

«Российский экологический оператор» – публично-правовая компания, созданная по указу Президента России Владимира Путина в 2019 году. Ее задачи – обеспечивать реализацию норм законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), развивать и совершенствовать это направление.

Стороны, подписавшие на ВЭФ соглашение, договорились, что будут совместными усилиями разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности островного региона в области создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Также «Российский экологический оператор» изучит возможность оказать поддержку профильным проектам на Сахалине и Курилах.

— Мы поставили перед собой задачу – сохранить природу наших островов. Для этого необходима, в частности, эффективная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня многое делается в этом направлении. Например, почти во всех районах области внедрен раздельный сбор мусора. С помощью «Российского экологического оператора» правительство Сахалинской области получит доступ к самому передовому опыту, накопленному в сфере обращения с ТКО, который поможет нам обеспечить сбор и утилизацию мусора с минимальным воздействием на окружающую среду, – сказал Валерий Лимаренко.

Стороны также будут обмениваться информацией и участвовать в рабочих группах по профильным вопросам, сообщает пресс-служба регионального правительства.