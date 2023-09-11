ФК «Сахалин» проиграл в Ногинске

11 сентября завершился восьмой тур первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» в Ногинске играл против «Композита» из Павловского Посада, сообщает пресс-служба островного минспорта.

Соперник островитян хоть и занимает место в нижней части турнирной таблицы, но по игре аутсайдером не является.

Многие специалисты считают, что «Композит» — один из лидеров по реализации моментов. И если его игроки поймают кураж, то остановить их становится весьма непросто. Во всем этом пришлось убедиться «Сахалину».

Уже на четвертой минуте хозяева поля вышли вперед. Не прошло и пяти минут – счет уже 2:0.

На 38-й минуте форвард «Композита» выскочил один на один с вратарем «Сахалина» Русланом Юнусовым, который сыграл руками за пределами штрафной площадки. Вердикт судьи был моментален и неумолим: красная карточка. Так гости остались в меньшинстве.

После перерыва «Композит» имел ряд возможностей довести счет до крупного. Одна из них все-таки привела к голу. Уже в компенсированное время мяч после удара Александра Ионова, срикошетив от защитника, юркнул в сетку. Итог – 3:0 в пользу хозяев поля.

— Если коротко, то проиграли в начале встречи, в первые десять минут. Хотя разбирали соперника, стандарты, предупреждали своих игроков. Говорили, что «Композит» — одна из лучших команд лиги по реализации. Но, видимо, до некоторых игроков немножко информация не дошла. Десять минут, фора в два мяча. Пришлось перестраиваться. Плюс удаление, — сказал наставник «Сахалина» Юрий Дроздов.

Протокол матча

«Композит» (Павловский Посад) – «Сахалин» — 3:0 (2:0).

11.09.2023. г. Ногинск. Стадион «Знамя». 50 зрителей. Судьи Дмитрий Голов (Омск), Сергей Ченцов (Старый Оскол), Кирилл Бронзов (Тула).

«Сахалин» выступал в таком составе: Руслан Юнусов, Арсен Омаров, Александр Марченко, Вячеслав Новиков (Руслан Тахаев, 59), Даниил Большунов (Валерий Альшапнский, 59), Максим Ерусланов, Илья Дроздов, Евгений Матрахов (Максим Батраков, 31), Андрей Сорокин, Ибрагим Катиновасов (Егор Чу, 59), Кирилл Могель (Андрей Евгеньевич Сорокин, 40).

Голы: Владислав Грязнов (4,9), Александр Ионов (90+).

Фото ФК «Композит».