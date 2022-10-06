Сахалин стал снежно-зеленым. Что с погодой?

Погода начала октября выдалась вполне в стиле этого месяца, непостоянного и полного сюрпризов. Синоптики недаром называют октябрь пограничным месяцем между летом и зимой. В Южно-Сахалинске еще полно зелени, отнюдь не все деревья поспешили сменить летний наряд на разноцветные одежды, а тут снег!

5 октября в широком доступе загуляли фото и видео заснеженных ландшафтов на Холмском перевале. Один из любителей утренних пробежек в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 6 октября засвидетельствовал кратковременный снегопад в окрестностях озера Верхнее. Правда, снежинки моментально таяли, едва коснувшись земли… Ближе к обеду история повторилась.

Что происходит? Следует ли ожидать подобных шалостей от погоды в предстоящие выходные? Вот как прокомментировали ситуацию в региональном управлении гидрометеослужбы.

«Виновато» в раннем выпадении осадков в виде снега вторжение холода в наши широты со стороны Якутии. В Охинском районе 5 — 6 октября образовался снежный покров толщиной до 8 сантиметров. По югу острова также местами выпал снег на перевалах. Этот снег недолговечен, вскоре растает, хотя на севере продержится дольше.

Явление вполне обычное. Напомним, в 2012 году в областном центре большое количество снега выпало еще 2 октября.

Чего можно ждать от погоды в предстоящие выходные? В областном центре ночью температура будет опускаться до планки 1 — 3 градуса со знаком минус, а днем воздух будет прогреваться до плюс 14 — 15 градусов. Существенных осадков не ожидается.

А вот начало следующей недели, похоже, пройдет под влиянием обширного циклона из Японского моря. Он принесет с собой дожди и ветер, повышение температуры воздуха. Атмосферная воронка быстро, в течение полутора суток, пронесется над всем Сахалином и уйдет в Охотское море. При этом как гигантским пылесосом затянет холодные воздушные массы с материка. Во всех районах Сахалина на время значительно похолодает.

Семен РЕЧКИН.