Девятки вдохновляют и обязывают. О чём могут рассказать цифры?

У мастеров цифровой магии число 99 на хорошем счету, во многих отношениях благоприятное.

Оно связано с духовным развитием и просветлением, призывает к альтруизму и состраданию, к оказанию помощи нуждающимся и к добрым делам. А ещё способствует налаживанию гармоничных отношений с окружающим миром. Число 99 придаёт своим носителям качества лидера со способностью вести других за собой.

Две девятки могут обозначать завершение опре­делённого цикла перед началом нового.

Число 99 упоминается в Библии и Коране. В исламе чётки состоят из такого количества бусин.

Нумерология чаще оперирует однозначными числами. Число 9 ассоциируется с внутренней силой, мудростью, интуицией, а также гуманизмом, бескорыстием и служением обществу.

Коль уж речь пошла о цифрах, поизучаем дату рождения «Советского Сахалина» – 1.05.1925. При сложении всех цифр получаем сумму 23. Складываем и эти две цифры, получаем 5. Между прочим, тоже хорошее число, в ряду однозначных чисел от 1 до 9 расположено точно посередине. Таким образом, пятёрка – посредник и центральная точка изменений.

Носителям такого числа приписываются любознательность и присущая им потребность в самореализации. Постановка целей и верстание планов, конечно, важно для них, но не менее важно стремление к постоянному движению и экспериментам.

Насколько верны такие нумерологические выкладки, может показать только время. Пока же мы совершенно определённо можем сказать, что за 99 лет увидели свет 25683 номера «Советского Сахалина». А первый номер, «шагнувший» на финишную прямую до вековой отметки, по счёту – 25684.

Следующее 99-летие придётся на 1 мая 2123 года. Если темпы выпуска останутся прежними, можно рассчитывать на выпуск 51368 номеров. Так что всё у «СовСаха» только начинается!

Анатолий ЦИФИРКИН.