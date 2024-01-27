Сахалин выходит из транспортной блокады

Возобновила свою работу паромная переправа между материком и Сахалином. Сейчас паромы находятся на переходе из Ванино в Холмск, сообщили в областном агентстве по делам ГО, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Они должны подойти утром и днём 28 января. На линии Корсаков – Курилы готовится к выходу «Павел Леонов».

Пока что закрыт проезд автотранспорта на четырёх участках :Ново-Александровск-Поречье (Макаровский район), Троицкое-Ново-Троицкое, Южно-Сахалинск-Синегорск, Листвиничное-Охотское.

Отменены пригородные поезда, о возобновлении их движения сообщат дополнительно. А поезда дальнего следования из областного центра до Ноглик и в обратном направлении вышли на маршрут с 26 января.

С позднего вечера 26 января начал принимать задержанные рейсы южно-сахалинский аэропорт. Уже выполнено 11 авиарейсов (6 на вылет и 5 на прилёт). Для доставки пассажиров в город и из города организованы автобусы -шаттлы, в самом аэровокзале открыт пункт временного размещения для тех, кто пока не может добраться до конечной точки своего путешествия. Сейчас там находится 23 человека. Руководство воздушной гавани напоминает, что проезд личного транспорта к аэропорту закрыт.

Эдуард Самойлов.