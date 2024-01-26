Суббота, 27 января, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Аэропорт Южно-Сахалинска принимает самолеты. В ближайшие часы здесь совершит посадку борт авиакомпании «Россия» из Москвы

161
Фото: airportus.ru

В течение нескольких суток по метеоусловиям было задержано более 40 прибывающих и вылетающих рейсов. Свыше 5 тысяч пассажиров вынуждены были поменять свои планы.

— Люди, которые нуждались в гостиницах и питании, были обеспечены всем необходимым за счет авиакомпаний. Во время циклона сотрудники аэропорта постоянно расчищали взлетно-посадочную полосу, чтобы, как только позволит погода, максимально быстро возобновить полеты. Сейчас Южно-Сахалинск начинает принимать самолеты задержанных рейсов из столицы, городов Дальнего Востока и отправлять их обратно. Необходимо как можно скорее доставить уставших от долгого ожидания пассажиров к месту назначения, восстановить стабильную работу воздушных ворот островного региона, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко организована доставка пассажиров в аэропорт из Южно-Сахалинска и районных центров специально выделенными автобусами.

Предыдущая статья
Сахалин делится с регионами России эффективными практиками управления
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ