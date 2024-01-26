Аэропорт Южно-Сахалинска принимает самолеты. В ближайшие часы здесь совершит посадку борт авиакомпании «Россия» из Москвы

В течение нескольких суток по метеоусловиям было задержано более 40 прибывающих и вылетающих рейсов. Свыше 5 тысяч пассажиров вынуждены были поменять свои планы.

— Люди, которые нуждались в гостиницах и питании, были обеспечены всем необходимым за счет авиакомпаний. Во время циклона сотрудники аэропорта постоянно расчищали взлетно-посадочную полосу, чтобы, как только позволит погода, максимально быстро возобновить полеты. Сейчас Южно-Сахалинск начинает принимать самолеты задержанных рейсов из столицы, городов Дальнего Востока и отправлять их обратно. Необходимо как можно скорее доставить уставших от долгого ожидания пассажиров к месту назначения, восстановить стабильную работу воздушных ворот островного региона, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко организована доставка пассажиров в аэропорт из Южно-Сахалинска и районных центров специально выделенными автобусами.