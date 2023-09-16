Сахалинцы стали двукратными обладателями Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО»

Снова лучшие

Сахалинская взрослая сборная во второй раз стала победителями командных соревнований 2-го открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО». На этом этапе островной регион представили Николай Войтехович, Ирина Хон, Антон Говорухин, Светлана Кузьмина, Евгений Дорохов и Александра Понизович, сообщила пресс-служба островного минспорта.

В первые дни Игр участники состязались в плавании, эстафете ГТО, беге и комплексе испытаний на байке. Высокие результаты позволили сахалинцам возглавить турнирную таблицу и выйти в финал Кубка.

В заключительный день командных соревнований участников ждали эстафеты с полосой препятствий: у мужчин с лазерным оружием в руках и стрельбой, у женщин с медицинской сумкой и оказанием первой медицинской помощи.

Высокие результаты на протяжении большинства комплексов позволили сахалинцам вырваться вперед и стать чемпионами командного этапа 2-го открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО». Это уже вторая победа на Играх для островного региона – в прошлом году Кубок соревнований завоевали Евгений Дорохов, Ольга Павлова, Марина Чим и Николай Войтехович. Готовит команды руководитель сахалинского центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.

На этом испытания для участников не заканчиваются. 16 и 17 сентября в борьбу за кубок вступит юниорская сборная Сахалинской области. В нее вошли Илья Богатырев, Анна Струкова, Егор Шаповал, Диана Ким, Алексей Куминов и Светлана Мартынюк, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе.

Комплекс ГТО указом Президента России Владимира Путина был возрожден в новом формате в марте 2014 года. Он стал частью федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Сегодня к движению присоединились порядка 20 млн человек в возрасте от 6 лет. Это почти 15% населения нашей страны.

Фото Федерации многоборья ГТО России (Игры ГТО)

Сахалинка Анна Бойко — ворошиловский стрелок

Воспитанница южно-сахалинской спортшколы игровых видов спорта Анна Бойко (тренер Елена Шеренкова) завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет. Они проходили в подмосковном комплексе «Лисья нора», где участвовали около 300 спортсменов из 33 регионов страны.

Сахалинка показала лучший результат состязаний в олимпийской дисциплине «стрельба на 10 метров из пневматической винтовки». Это не первое высокое достижение островной спортсменки. В этом году с первенства России в Ижевске Анна привезла две золотые медали в индивидуальном и командном упражнениях, что принесло ей победу в региональном конкурсе «Спортсмен месяца» в мае.

Анна Бойко является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Фото Стрелкового Союза России

Мат олимпийскому чемпиону

Во Владивостоке завершился шахматный «Кубок ВЭФ» и блиц-турнир «Игра жизни».

На блиц записались 24 шахматиста из числа участников «Кубка ВЭФ» (из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Таджикистана).

К ним присоединились игроки из Астраханской, Новосибирской, Сахалинской областей, Приморья, Якутии и ряда других регионов.

Общее число участников — 55 (среди них были сахалинцы Михаил Парецкий, Артем Хуснулгатин, Виталий И).

Они сыграли 11 туров по швейцарской системе (контроль времени 3 минуты на партию + 2 секунды за ход).

Первое место занял 16-летний Эрдем Хубукшанов из Бурятии (9,5 очков). На одно очко от него отстал самый юный российский гроссмейстер Володар Мурзин (2006 г.р.). Третье место разделили международный мастер из Крыма Александр Тряпишко и экс-сахалинец Константин Сек (по 8 очков).

Лучше всех из островитян проявил себя лидер блиц-рейтинга сахалинских шахматистов допризывного возраста Михаил Парецкий.

Набрав 6,5 очка, он занял 14-е место. На церемонии закрытия его наградили, как показавшего наивысший результат среди молодых шахматистов до 18 лет.

Михаилу Парецкому удалось выиграть партии у гроссмейстеров Ксю И из Китая и победителя всемирной олимпиады в составе сборной команды Узбекистана Нодирбека Якуббоева, а также сыграть вничью с гроссом из Беларуси Михаилом Никитенко (серебряный призер юношеского первенства Европы).

Сахалинский шахматист победил олимпийского чемпиона впервые в истории.

Артем Хуснулгатин и Виталий И вышли на рубеж 50 %. У Артема – 27-е место (он выиграл партию у призера юношеского первенства Европы гроссмейстера Дмитрия Хегая и сыграл вничью с международным мастером Мухаммадом Хусеноджаевым из Тажикистана), у Виталия — 30-е (сыграл вничью с международным мастером, лидером сборной команды Киргизии, неоднократным победителем юношеского первенства Азии Семетей тегин Тологоном).

Золотая медаль и премия

В Пензе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотые листья» физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». В них принимали участие свыше 400 спортсменок из 23 регионов страны.

Успешно выступила воспитанница спортивной школы Анивы Кира Яблочникова (тренер Ольга Лукина). Она завоевала золотую награду.

Островная спортсменка включена в сборную команду ФВСО «Трудовые резервы» для участия во всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки» (главные детские соревнования по художественной гимнастике в России).

Организаторы вручили именные плакетки и премии шестерым спортсменкам: Софье Копыловой из Ростовской области, Кире Яблочниковой из Сахалинской области, Александре Блейх из Ленинградской области, а также Анне Репиной, Алисе Стамат и Софье Созоновой из Москвы.

Шесть наград дзюдоистов

В Благовещенске состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо «Юный амурец» среди юношей и девушек до 18 лет. Это первые состязания такого уровня в наступившем сезоне на Дальнем Востоке.

Участниками турнира стали 222 дзюдоиста из 15 регионов (десять дальневосточных, а также Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская и Пензенская области).

Соревнования впервые проходили в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном на набережной реки Зея. Победители напрямую отобрались на первенство России по дзюдо, которое пройдет с 8 по 12 ноября 2023 года в Барнауле.

Островные дзюдоисты завоевали шесть медалей (золотая, две серебряные, три бронзовые). На верхнюю ступень пьедестала почета вспорхнула Вероника Макеева (весовая категория до 70 кг). На втором месте – Софья Лысикова (до 48 кг), Денис Козик (до 55 кг), Кирилл Уваров (до 90 кг). С наградами за третье место на Сахалин вернулись Нуриэль Бердикулов (до 55 кг) и Богдан Тяпшев (до 81 кг).

Успехи воспитанников разделяют их тренеры Рамазан Саадуев, Асел Бекбосун, Олег Богданов, Руслан Тен, Евгений Шабашов.

ХК «Сахалин» начал с побед

В Южно-Сахалинске состоялась серия матчей в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей 2009 г.р. «Сахалин» на льду «Арены-Сити» принимал «Амур-2» из Хабаровска.

Обе игры прошли под диктовку островитян, которые добились уверенных побед. Счет первого матча – 9:3, второго – 6:2.

Всего в турнире принимают участие восемь команд. Помимо «Сахалина» и «Амура-2», это «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Амур-2010» (Хабаровск), ХК «Чита», «Союз» (Свободный), «Адмирал-2010» (Владивосток).

Победа и поражение на Камчатке

13 сентября «Сахалин» провел перенесенные матчи двенадцатого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Островитяне сыграли в Петропавловске-Камчатском против местного «Вулкана».

В турнире U16 хозяева поля являются одними из аутсайдеров. В девяти предыдущих играх они забили всего два гола, не набрав при этом ни одного очка.

И надо же такому случиться, что в середине первого тайма «Вулкан» открыл счет, забив свой десятый гол с начала турнира. К взятию ворот привел стандарт и выигранная верховая борьба Сергеем Седовым в штрафной «Сахалина».

Территориальное преимущество «Сахалина» было заметно невооруженным глазом, но воплотить его в голы так и не удалось. В итоге финальный свисток возвестил о победе «Вулкана» со счетом 1:0.

Для команды из Петропавловска-Камчатского это всего лишь третий выигрыш с начала турнира, лишивший, к сожалению, «Сахалин» возможности приблизиться к тройке лидеров.

В турнире U18 соперники были соседями по турнирной таблице. Хозяева поля занимали пятое место, гости – четвертое. Их разделяло четыре очка. Но, как показал ход матча, пропасть между ними гораздо шире.

Уже в первом тайме «Сахалин» отправил интригу в нокаут, забив два быстрых гола. Во втором тайме еще один.

Итог матча – 3:0 в пользу «Сахалина», который второй раз подряд сохранил ворота «сухими».

Островитяне догнали «СКА-Хабаровск», занимающий третье место. Эти команды отстают от «КСШОР-Динамо» и «Благовещенск» на два очка.