Сахалинка блеснула на чемпионате России. Знай наших!

17-летняя София Надыршина победила у женщин в чемпионате России по сноуборду

Соревнования проходили в Южно-Сахалинске с 31 марта по 4 апреля на СТК «Горный воздух». В них участвовало восемь десятков сильнейших сноубордистов из тринадцати регионов страны.

София на финальном этапе опередила Наталью Соболеву, а бронзовым призером стала Мария Волгина.

К прежним достижениям сахалинки добавились золотая медаль и титул чемпионки России. Девушка блеснула, лучше конкуренток выступила в параллельном слаломе.

«Дорогая София, примите слова искренней признательности за ваше стремление к победе, спортивные успехи и популяризацию здорового образа жизни» — отреагировал на приятную новость мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес наставников сахалинской спортивной звездочки – Ольги и Алексея Желтковых.

У мужчин в чемпионате первое место занял Андрей Соболев, на втором месте Дмитрий Карлагачев, бронзовым призером стал Дмитрий Сарсембаев.