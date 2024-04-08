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«Сахалин» стартовал с победы. Футбол

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Момент игры. Фото пресс-службы ФК «Арсенал».

7 апреля дан старт первенству России по футболу среди команд второй лиги (группа 3). В двухкруговом турнире принимают участие 15 команд.

«Сахалин» начал турнир в Туле матчем против «Арсенала-2», за которым наблюдало чуть менее 200 зрителей. «Канониров» можно отнести к неудобным соперникам для островных футболистов. «Сахалин» не побеждал их 2,5 года, потерпев при этом три поражения подряд.

Обе команды в межсезонье значительно перетряхнули свои составы. Хозяевам поля это сразу принесло дивиденды. На 22-й минуте после паса Дмитрия Вебера счёт открыл Артур Арутюнов. Оба футболиста являются новичками «Арсенала-2».

После перерыва власть на поле переменилась. Гости, которым нужно было отыгрываться, стали атаковать гораздо больше.

На 63-й минуте Кирилл Могель нанёс несильный удар из-за штрафной, с которым голкипер «Арсенала-2» Роман Аникеев не справился.

Через пять минут Могель выступил уже в роли ассистента, дав голевой пас Валерию Альшанскому, пробившему в нижний угол. «Сахалин» вышел вперёд – 2:1.

Все попытки «канониров» спасти матч ни к чему не привели. К тому же, команду подвёл Артём Мингазов, удалённый с поля незадолго до финального свистка. В итоге островные футболисты начали сезон с волевой победы, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

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