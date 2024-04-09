Сахалинка Екатерина Воротыляк завоевала серебро забега RAY Сочи Автодром 2024

Сахалинская легкоатлетка, сотрудница спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Екатерина Воротыляк заняла второе место на забеге RAY Сочи Автодром 2024.

Соревнования собрали более 3300 участников на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км.

Екатерина выступала на 10-километровой трассе и финишировала с результатом 38:42 секунды, обеспечив себе серебряную награду в категории «женщины, 35 – 39 лет», сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Сахалинцы завоевали три медали международных соревнований по киокусинкай в Минске

Сахалинские спортсмены стали обладателями трёх медалей международных соревнований по киокусинкай каратэ «Belarus Open Cup». Турнир прошёл в Минске и собрал более 1200 спортсменов из восьми стран.

По итогам выступлений в кумитэ сахалинец Дмитрий Меркулов занял второе место в категории «мужчины, до 85 кг». Дарина Салманова стала третьей в категории «девочки, 8 – 9 лет, 40+ кг».

В дисциплине «ката» среди девочек 10 – 11 лет Ева Черноусова заработала серебряную награду.

Островные чир спортсменки стали призерами всероссийских соревнований

В Перми состоялись Всероссийские соревнования по чир спорту. Это третьи по значимости состязания после чемпионата и Кубка России. Их организовал Союз чир спорта России под руководством Министерства спорта РФ. Спортивное событие объединило 2900 участников из 27 регионов страны.

Островной регион представляли четыре спортсменки, выступавший в возрастной группе «мужчины/женщины».

В дисциплине чир-джаз-двойка Руслана Замотаева и Алекса Юн принесли команде Сахалинской области серебряные медали. А Анастасия Нигай и Кира Холод также стали вторыми призерами в дисциплине чир-хип-хоп-двойка.

Северокурильчане отличились на соревнованиях на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском состоялся открытый Кубок городского округа по киокушинкай.

Среди участников этих состязаний были представители Сахалинской области. В столице Камчатки выступили Андрей Дамаданов и Илья Денисенко из Северо-Курильска.

Островитяне блестяще проявили себя, вернувшись домой с наградами. Дамаданов занял первое место, а Денисенко – второе.

Кроме того, Илье Денисенко был вручен специальный приз «За волю к победе».