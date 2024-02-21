Старшеклассники учатся менеджменту. Молодёжный бюджет позволяет получить ценный опыт и определиться с профессией

Чем оснастить школу, как благоустроить общественные пространства населённого пункта – теперь и сахалинские старшеклассники влияют на решение этих вопросов.

Пять лет назад в области появился «Молодёжный бюджет». Механизм его реализации следующий. Ученики выдвигают на школьные конкурсы самостоятельно подготовленные предложения. Лучшие из них в дальнейшем реализуются муниципальными властями при финансовой поддержке из бюджета региона. А она существенна. На 2024 год правительство области предусмотрело на эти цели 317,5 млн рублей, по 2,5 млн на школу.

– У проекта «Молодёжный бюджет» есть важная особенность. Он позволяет ученикам старших классов получить ценный опыт. Школьники учатся правильно формулировать задачу, которую они хотели бы решить в интересах общества. Определять размер необходимых средств. Находить единомышленников, работать в команде, добиваться цели. Эти навыки, несомненно, пригодятся молодым людям, помогут адаптироваться к взрослой жизни, – считает председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В прошлом году за счёт областной казны было реализовано 140 идей сахалинских старшеклассников из 128 школ. На их финансирование выделено около 317 млн рублей. Чаще всего средства шли на ремонт и оснащение школьных спортивных, актовых залов и столовых, обустройство прилегающих территорий. В долинской школе № 1 появился собственный тир. Ребята из посёлка Вахрушев направили бюджетные средства на обустройство школьной музейной комнаты. Юные жители села Озёрское приобрели сценическое оборудование, костюмы и декорации для школьного театра. В школе-детcком саду села Тунгор оборудовали комнату виртуальной реальности.

В некоторых случаях старшеклассники предпочитали улучшить благоустройство родных населённых пунктов и поддержали проекты по созданию спортивных площадок и установке арт-объектов.

С 2018 года на территории области реализовано уже свыше 780 идей старшеклассников.