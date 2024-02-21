В Южно-Сахалинске после дня отдыха возобновились матчи девятого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А

Первыми на площадку в минувший понедельник вышли «Локомотив-2» (Калининградская область) и «Муром» (Владимирская область) как уже мы сообщали, стартовый матч на сахалинской земле лидер чемпионата «Локо» сенсационно проиграл «Мурому» со счетом 2:3.

Данный факт говорил о том, что калининградцы в этот день сделают все возможное, чтобы взять реванш у своих обидчиков. И забегая вперед, необходимо отметить, что сделали они это не только красиво, но и продемонстрировали на площадке качественный волейбол и волю к победе.

На протяжении всего первого сета «Муром» вел в счете. Казалось, что железнодорожницы потерпят очередное фиаско в первой партии. Однако, концовку сета «Локомотив-2» провел лучше соперника и праздновал победу — 27:25.

Во второй партии «Локо» продемонстрировал отличный атакующий волейбол — 25:15 и 2:0. До общей победы в матче оставалось сделать маленький шаг, выиграть третий сет. И вот здесь дружина из Владимирской области вновь показала спортивный характер.

Всю партию «Муром» вел в счете, но в решающий момент, в концовке сета, у девушек не хватило спортивного опыта и хладнокровия. Лидер чемпионата вновь был сильнее в атаке и более надежно играл в защите, что и принесло ему викторию — 25:23 и 3:0 в матче.

Во втором поединке между «МВА» (Москва) и «Сахалином» также хватало драматизма и спортивной интриги. Дебют встречи был за номинальными хозяйками площадки из Москвы. Довольно легко они повели в счете — 7:3.

Такой рисунок игры не устраивал главного тренера островной команды Олега Ляпугина, и он берет первый тайм-аут. О чем говорил наставник «Сахалина» со своими подопечными, мы не знаем, но результат после минутной паузы сказался довольно быстро — 9:8, 12:12. Дальше пошли волейбольные качели — 14:14, 15:15, 16:16.

И тут островитянки выдают отличную серию из результативных атак — и счет 16:20. Москвички старались спасти сет. Более того, были близки к этому — 22:23. Однако, вначале нападающая Кристина Кузнецова отлично завершила атаку — 22:24. Спустя тридцать секунд блокирующая Светлана Чеснокова поставила точку в этой не простой партии — 22:25.

Второй сет был не менее драматичным первого. Об этом говорит счет партии — 3:3, 6:8, 9:8, 11:11, 13:13, 15:15, 18:18. Когда на табло горели цифры 19:18, главный тренер островной дружины берет очередной тайм-аут. Несколько корректировок в игре, и счет становится 19:21. Победный мяч в этой партии записала на свой счет Кристина Кузнецова — 20:25 и 0:2.

В третьем сете игровое преимущество было на стороне «Сахалина» — 6:16, 7:17, 12:19 14:22, 17:25 и 0:3 в матче.

Завершали девятый тур во вторник матчи «Муром» — «МВА» и «Локомотив-2» — «Сахалин».

Первый поединок между командами из Владимирской области и Москвы подарил болельщикам довольно захватывающий сюжет. В девятом туре «МВА» потерпел три поражения в трех матчах и поэтому было понятно желание этой команды в последний день «громко хлопнуть дверью». И у них едва это не получилось.

В первой партии москвички показали отличный волейбол и заслуженно победили — 21:25. Во втором сете «Муром» навязал сопернику свой рисунок игры. Отличная игра в защите, результативные атаки и — как итог 25:16 и 1:1. В третьей партии вновь на площадке доминировала команда «МВА» — 22:25. В четвертом сете «Муром» возвращает должок — 25:22 и 2:2.

Дело дошло до тай-брейка. Как не старались москвички склонить чашу весов в свою пользу, дружина из владимирской области не позволила им этого сделать — 15:9 и 3:2. Три победы в четырех матчах в девятом туре смело можно считать прекрасным результатом «Мурома».

Вторыми на площадку вышли «Локомотив-2» и «Сахалин». Островная команда горела желанием взять реванш за обидное поражение в первой домашней серии. Да и калининградская команда была полна решимости в этот вечер пополнить свою турнирную таблицу очередной победой и тремя очками.

С первых розыгрышей соперники ввязались в жесткую борьбу. Игроки «Локо» не знали, как справиться с агрессивными атаками островитянок. При счете 3:6 в пользу «Сахалина» главный тренер калининградской команды Денис Игнатьев берет тайм-аут. Минутная пауза пошла на пользу игрокам «Локомотива-2». Вначале они сравняли счет в сете — 6:6, а затем ушли в отрыв — 10:7, 12:8.

Будем откровенны, помогли сопернику в этом сами сахалинки. Наша команда стала допускать много брака на завершающей стадии атак, да и в защите ошибок было не меньше. И если у «Локо» в этот игровой промежуток игра шла и была результативной, то у «Сахалина» проглядывалась нервозность. Как не старались островитянки перехватить инициативу в этой партии, лидер чемпионата выглядел более мастеровитее — 25:18.

В начале второй партии калининградки особых надежд волейболисткам и болельщикам «Сахалина» не давали. Наши девушки сопротивлялись, но соперницы были выше классом, о чем говорил счет на табло — 9:3. Как бы там не было, но наши девушки смогли найти в себе силы и заставили соперниц ошибаться, что сразу сказалось на счете — 16:15. На этом игровой порыв островной команды иссяк, и «Локо» без особых усилий довёл партию до победы — 25:18.

Забрав две партии на классе с одинаковым счетом, казалось и в третьем сете лидеры чемпионата продолжат двигаться этим же победным курсом. И все же у островитянок получилось навязать борьбу сопернику. На бой заряжали и сахалинские болельщики, которые своей поддержкой оказывали сильное давление на игроков «Локомотива-2».

Ведя по ходу третьей партии в счете 7:9, «Сахалин» старался перевернуть игру в свою пользу. Однако в решающие моменты наших девушек накрывали ошибки, а калининградские волейболистки раз за разом завершали атаки в свою пользу. В результате при всей старательности островной дружины «Локо» в этот вечер не уступил ни одного сета — 25:21 и 3:0.

Впереди у «Сахалина» два тура на выезде. И чтобы попасть в заветную шестерку, которая позволит команде побороться за медали чемпионата, нашим девушкам надо будет сильно постараться. Дело в том, что «Муром» имеет отличные шансы подвинуть «Сахалин» на ступеньку ниже и тем самым поставить шлагбаум на попадание в заветную шестерку.

Игорь КАРПУК.

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