Суд на Сахалине удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Exxon

Сахалинский областной суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited (бывший оператор проекта «Сахалин-1», дочерняя компания ExxonMobil). Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ попросила взыскать с компании около 15,5 млрд рублей задолженности по налогам и пени.

Иск был подан 26 сентября 2022 года, когда компания еще являлась оператором проекта «Сахалин-1». Суть иска не озвучивалась, комментарии не предоставлялись. В качестве третьих лиц к делу привлечены правительство Сахалинской области и областное управление Федеральной налоговой службы. Первое слушание состоялось в конце ноября прошлого года в Южно-Сахалинском городском суде.

В марте 2022 года американская ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» и отзыве американских сотрудников, занятых в нефтегазовых проектах в РФ. В августе компания сообщила, что занимается передачей операционной деятельности своей доли в «Сахалине-1» другой стороне, не назвав ее. «Роснефть» тогда заявляла, что Exxon с 26 апреля без согласования с другими участниками проекта начала поэтапную остановку добычи, и с середины мая производственная деятельность на проекте практически остановлена.

Президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях и проектах, в том числе в «Сахалине-1». Доля Exxon Neftegas в проекте — 30%, «Роснефти» — 20%, японской Sodeco — 30%, индийской ONGC Videsh — 20%.