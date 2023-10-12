 «Своё родное островное!» Агрофестиваль-2023 приглашает островитян 14 и 15 октября на ярмарочную площадку южнее Дома торговли  Южно-Сахалинска.

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Здесь развернётся настоящая выставка достижений сельскохозяйственных предприятий, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников из разных районов Сахалина.

Приготовьтесь! Вам предложат такой ассортимент продукции, что уйти с ярмарки с пустыми руками, без покупок будет просто невозможно. Захочется приобрести отменные овощи, мясные, молочные, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбную и кулинарную продукцию, мёд, саженцы и цветы, инструменты для работы в саду и на огороде… Да разве всё перечислишь!

На ваши вопросы ответят специалисты Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Россельхознадзора и Россельхозцентра.

Организаторы агрофестиваля по традиции проведут конкурс среди участников ярмарки и определят победителей в 11 номинациях.

Украшением праздника урожая станут яркие выступления творческих коллективов из разных районов области.