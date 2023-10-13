В областном центре исчезнут две выделенные полосы для автобусов

С понедельника, 16 октября, ликвидируется полосы для общественного транспорта на двух улицах Южно-Сахалинска.

Одну, на улице Горького (от площади Победы до площади Славы), уберут полностью, вторую, на улице Ленина – на участке от Фёдоровки до улицы Больничной.

Об этом сообщил вице-мэр областного центра Алексей Римша на брифинге в городской администрации. Остальные «выделенки» остаются на своих местах. Такое решение Алексей Римша объяснил тем, что полосы на участке улицы Ленина и на Горького не оправдали ожиданий. Предварительные расчёты говорили о пользе от полос для общественного транспорта в этих местах, однако теория не совпала с практикой. На Горького не так давно отданный автобусам участок укоротили, а поскольку он стал совсем маленьким, решили отказаться от него вовсе.

– Замеры в утренние часы пик показали, что после появления выделенных участков проезд автотранспорта по улице Горького и участку улицы Ленина от Фёдоровки до Больничной заметно замедлился, – пояснил вице-мэр. – На улице Горького до появления этих полос в утренний час пик проезжало 1182 автомобиля, после – 1020. На улице Ленина – 1302 и 894 соответственно.

Остальные выделенные полосы что называется, поехали, там проезд увеличился, это тоже показали данные замеров.

Поскольку «выделенки» в областном центре появились в порядке эксперимента, то избавиться от тех, что не оправдали ожиданий, было несложно.

О появлении этих полос говорили ещё несколько лет назад, научные учреждения по просьбе мэрии просчитывали эффект от их появления в разных местах. Вариантов было предложено много, но не со всеми стали экспериментировать. В частности, сразу же отказались от идеи отдать участок проезжей части общественному транспорту на проспекте Мира и на улице Ленина (от Емельянова до проспекта Победы).

По словам Алексея Римши, на других магистралях выделенная полоса для автобусов хорошо работает вкупе с адаптивными светофорами. Хороший пример – участок улицы Сахалинской от Холмского шоссе до улицы Железнодорожной. Именно такое решение позволило существенно увеличить время движения маршрутов, которые едут с окраин города в центр. Сейчас на Сахалинской появилась ещё одна «выделенка» – от Амурской до Дзержинского. На интенсивность движения личного транспорта это не повлияло: отданный автобусам участок дороги раньше был заставлен автомобилями, и проезда по нему не было. Теперь за стоянку на полосе для общественного транспорта или езду по нему можно получить штраф или даже забрать своё авто с арестплощадки. Для владельцев автомобилей таким образом ничего не изменилось, а автобусы проезжают здесь без задержек, не выбиваясь из графика.

Аналогичная ситуация на проспекте Победы ( общественному транспорту отдали участок по южной стороне от улицы Чехова до проспекта Мира).

Ещё один нюанс – на «выделенке» по улице Горького раньше тоже ставили личный автотранспорт, потом, когда участок отдали общественному транспорту, это прекратилось. Не возобновится ли эта практика снова, когда полоса для общественного транспорта перестанет существовать? На этот вопрос «Советского Сахалина» вице-мэр ответил: такого городская администрация не допустит. Он так же пообещал, что экспериментов с выделенными полосами как на Горького и на участке улицы Ленина от Фёдоровки и до Больничной больше не будет.

Но это не значит, что мэрия прекращает работу над модернизацией улично-дорожной сети и улучшением работы общественного транспорта. Сейчас нужно дождаться окончания масштабного ремонта на улице Ленина и ремонта путепровода с улицы Железнодорожной на Пуркаева, и уже с учётом этого составить планы на будущее.

Сергей Рябов.

Возьмите на заметку

Движение по выделенным полосам для общественного транспорта разрешено и для такси, но только в том случае, когда автомобиль числится в таксопарке. Автомобили, которые работают с агрегаторами (сервис заказа) закон к такси не относит, поэтому ездить по «выделенкам» им запрещено.

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