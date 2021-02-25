Ушёл из жизни врач-терапевт южно-сахалинской городской больницы Владимир Алексеевич Пищик. От осложнений, вызванных перенесенным ковидом

В прошлом году доктор отметил 90-летний юбилей, но был полон сил и работал.

Почти 60 лет он отдал сахалинскому здравоохранению.

Леонид Рошаль обратился к губернатору и выразил глубокие соболезнования семье врача

«Ушёл из жизни мой многолетний друг и однокурсник Владимир Алексеевич Пищик. Я всегда преклонялся перед ним, за его профессионализм и главное высокую ответственность в служению народу российскому. Он мог работать и в Москве, но выбрал Сахалин. Каждая, даже мимолетная встреча с ним, была для меня праздником.

Мои соболезнования его семье, его друзьям и всем медикам и не медикам Сахалина. Берегите себя», — Леонид Рошаль.

Ранее Губернатор Валерий Лимаренко также выразил соболезнования семье заслуженного доктора.