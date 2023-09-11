В поход за профессией. В главном сахалинском вузе готовят кадры практически для всех отраслей 

В этом году более 1200 абитуриентов поступили учиться в Сахалинский государственный университет по 30 специальностям. Причём студентов, зачисленных на бюджетные места, большинство.

Среди желающих получить среднее профессиональное и высшее образование в островном регионе не только местные жители. За знаниями на Сахалин прилетели ребята из Приморского, Хабаровского, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв, республик Якутия и Алтай, Иркутской и Новосибирской областей.

7 человек поступили учиться в СахГУ по целевой квоте, выбрав направление «Электроэнергетика и электротехника» и педагогическое образование по профилю «Математика и физика». По окончании университета эти счастливчики будут обеспечены рабочим местом на тех предприятиях, которые выступают в роли заказчика целевого обучения.

При желании по окончании вуза можно получить сразу два диплома, вступив в одноименную образовательную программу. Она действует уже три года.

Среди поступивших на очную и заочную формы обучения есть участники специальной военной операции, а также дети воинов. Сейчас по отдельной квоте обучаются 23 студента.

В этом году в островном университете появился военно-учебный центр (ВУЦ). Это новое направление, которое реализуется совместно с министерством обороны РФ. В апреле этого года начался приём заявлений от студентов, желающих пройти здесь военную подготовку.

Обучение в ВУЦ добровольное. Попасть сюда не сложно. Для этого необходимо обучаться по программе подготовки бакалавриата или специалитета, написать соответствующее заявление, пройти медицинскую и отборочную комиссии. Стоит учитывать, что на этапе основного отбора также оценивается текущая успеваемость и уровень физической подготовки.

На данный момент в военно-учебном центре обучается 1 взвод – 36 человек. До конца года планируется набрать еще 2 взвода. Обучение в ВУЦ позволит без отрыва от учёбы получить воинское звание сержанта запаса.

Помимо студентов, с 1 октября в университетских аудиториях в послеобеденное время начнут заниматься ученики 10-х и 11-х классов – это проект «500 школьников». На базе СахГУ старшеклассники будут развивать свои навыки в биологии, математике, информатике, физике и искусственном интеллекте. Это позволит им не только подготовиться к итоговой аттестации, но и определиться со своей будущей профессией. Все занятия бесплатные.

Проект заинтересовал многих. Число желающих стать его участниками уже больше 600 из 13 школ Южно-Сахалинска. Но возможность быть частью проекта ждут и другие районы. Чтобы проверить, как будет происходить работа со школьниками из других городов, достигнута договорённость об очно-заочном формате обучения для школы из Углегорска.

К новому учебному году готовились не только студенты и преподаватели, но и сам университет. За лето проведён ремонт в здании института естественных наук и техносферной безопасности. Помимо этого, в эксплуатацию запустили общежитие № 4, расположенное на ул. Пограничной. Продолжается ремонт в общежитии № 3 на ул. Крюкова. Но самое главное событие – началось строительство кампуса мирового уровня СахалинTECH в рамках национального проекта «Наука и университеты», который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. Кампус рассчитан на 1500 мест. В проекте предусмотрели все необходимые условия для комфортного проживания студентов: своя столовая, тренажёрный зал, медицинский блок, помещения для отдыха и досуга. Территория городка тоже обещает радовать – там разместятся спортивные площадки, будет много зелени.

На церемонии старта строительства губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что создание нормальных условий жизни и быта принципиально важно.

– Мы хотим, чтобы наши дети оставались здесь, на Сахалине, для этого нам нужно решать кадровые задачи. То есть готовить специалистов высокого уровня, – сказал Лимаренко. – Ведь ведущие компании, которые обслуживают наши шельфовые проекты, работают на мировом рынке и заслужили там высокую репутацию. Я думаю, что совсем скоро в наш университет будет высокий конкурс.

По замыслу, научный потенциал СахГУ поможет не только в подготовке востребованных специалистов, но и сможет отвечать на запросы бизнеса.

Общежития будут находиться в 10 – 15 минутах ходьбы от учебных корпусов. На территории предусмотрены условия для передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности – сигвеях, моноколесах, электросамокатах.

Анастасия КАРАМУШКИНА. Эдуард САМОЙЛОВ.