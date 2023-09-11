Воплощение мечты. Вот такие они, современные школы островного региона

Начать новый учебный год в новой школе – особая радость для детворы и, само собой, для учителей.

На Итурупе, благодаря президентскому национальному проекту «Образование», осуществилась давняя мечта островитян – в Курильске впервые прозвенел звонок в современном трех­этажном учебном корпусе, рассчитанном на 400 учащихся. Аналогичный объект возведён в Шахтёрске Углегорского района.

В Ногликах по индивидуальному проекту и новым технологиям построили красивое и просторное учебное здание для 300 учеников. А в с. Кировское Тымовского городского округа новая школа приняла 235 ребят. Кроме того, «спутником» этой образовательной организации будет детский сад для 60 малышей.

В каждый объект вложено немало труда строителей и подрядчиков. Здания получились на загляденье – красивые, светлые, с актовыми и спортивными залами, кабинетами, оснащенными всем необходимым, библиотеками, столовыми, зонами отдыха, игровыми площадками… Для дополнительного образования тоже созданы все условия: дети могут заниматься робототехникой, хореографией, шахматами, театральным искусством…

Активно прирастает детьми Южно-Сахалинск. В этом году учеников здесь оказалось на 800 человек больше, чем в 2022-м. Как рассказала начальник департамента образования администрации областного центра Светлана Мирова, пришлось открывать дополнительные классы, а некоторые уплотнять. Конечно же, это ухудшает условия образовательного процесса, но администрация города стремится поскорее решить эту проблему.

В областном центре ведётся строительство школ на ул. Комсомольской (на 260 мест), в ЖК «Горизонт» (на 550 мест), а также возводится дополнительный корпус к средней школе № 30 в планировочном районе Луговое. Ориентировочный ввод в эксплуатацию этих зданий – 2024-й.

Кроме того, как отметила Светлана Мирова, принято решение в следующем году строить школу № 4 в 19-м микрорайоне рядом с ЖК «Эдем», а также трех­этажную школу на 1100 учеников в жилом комплексе «Роза Таун».

Людмила Артёмова.