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Осенью в островном регионе появится «Дорожный патруль»

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«Дорожный патруль» регионального подчинения уже создан в некоторых субъектах РФ. Например, в Москве организация с таким названием помогает обеспечивать бесперебойное движение транспорта и безопасность на улицах.

С 1 сентября «Дорожный патруль» начнет работать и в островном регионе.

Решение о создании службы, которая будет фиксировать в первую очередь наиболее опасные нарушения правил дорожного движения и способствовать снижению аварийности, приняло правительство  области.

В прошлом году на островах зафиксировано 428 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 70 человек, 564 – получили различные телесные повреждения. Основные причины ДТП — превышение допустимой скорости и выезд на полосу встречного движения.

Поэтому сахалинское управление госинспекции безопасности дорожного движения УМВД предложило правительству региона создать «Дорожный патруль».

— Речь идет о сохранении жизни и здоровья жителей островов. Поэтому по вопросу создания «Дорожного патруля» двух мнений быть не может. Мы предложение однозначно поддержали. Выделили средства на формирование штатной организации, покупку четырех автомобилей. Машины будут оснащены современными приборами фиксации нарушений правил дорожного движения.

Уверен, наше решение принесет положительный результат. Чем больше средств контроля на наших дорогах, тем меньше аварий с тяжкими последствиями, — сказал председатель правительства области Алексей Белик.

В островном регионе новая структура создается при государственном казенном учреждении «Управление транспорта и дорожного мониторинга Сахалинской области». Особое внимание сотрудники «Дорожного патруля» обратят на участки с повышенной аварийностью. Их автомобили будут курсировать по дорогам и в движении фиксировать нарушения правил дорожного движения. В первую очередь, наиболее опасные: превышение скорости, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходу.

По мнению экспертов, фиксация нарушений без ограничения времени и места  позволит избежать распространенной ситуации, когда водитель притормаживает перед стационарной видеокамерой, а далее ведет машину с превышением скорости.

Благодаря «Дорожному патрулю» потенциальный нарушитель будет вынужден соблюдать скоростной режим на протяжении всего пути. Это положительно скажется на дорожно-транспортной обстановке.

Также сотрудники «Дорожного патруля» займутся наведением порядка с парковкой автомобилей, будут оказывать помощь водителям и дорожным службам на месте ДТП и ЧП, участвовать в организации дорожного движения и обеспечении безопасности во время массовых мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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