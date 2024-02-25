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В Сахалинской области стартовало досрочное голосование на выборах Президента

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Фото: https://t.me/dfonews

На островах первыми в стране началось голосование на выборах Президента Российской Федераци. Сегодня утром в избирательном процессе поучаствовали работники Киринского и Южно-Киринского газовых месторождений, которые находятся в открытом море на многокилометровом удалении от берега.

Фото: https://t.me/dfonews

Все члены  избирательных комиссий отправятся в несколько десятков мест с переносными ящиками для бюллетеней. Это поможет жителям пограничных поселков, маяков и других труднодоступных мест, географическое положение которых не позволяет лично прибыть на избирательные участки, выразить свою волю.

Как уже сообщалось, общее число избирателей в регионе, по данным областной избирательной комиссии, — 373 591 человек. На территории области — 290 избирательных участков, включая временные участки в СИЗО, больницах и аэропорту.

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