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В сахалинском минспорте чествовали чемпионку России по тяжелой атлетике Полину Павлович

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Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов поздравил холмчанку Полину Павлович с высокими достижениями на первенстве России по тяжелой атлетике. Благодарственные письма от губернатора и спортивного ведомства также вручили тренеру спортсменки Максиму Шейко.

— Уже не в первый раз я поздравляю вас с успехами на крупных стартах, а это говорит о том, что ваша спортивная карьера идет в гору. Вы продвигаете и прославляете сахалинский спорт в регионе и за его пределами. Для нас большая честь, что вы у нас выросли, у нас занимаетесь и приносите такие победы. Но это, в первую очередь, ваш личный успех, личное достижение, от всей души поздравляем! – отметил Артем Подшивалов.

Сахалинка Полина Павлович завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике среди спортсменов 13 — 15 лет в Оренбурге. Полина выступала в весовой категории до 59 кг. В рывке её результат составил 78 кг. В толчке островитянка смогла взять вес в 101 кг, завоевав золото соревнований, побив при этом как рекорд России, так и Европы.

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