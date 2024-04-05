В восьми сахалинских селах откроются модульные отделения почтовой связи

Планируется ввести их в строй уже в 2024 году при финансовой поддержке областных властей.

— Сегодня некоторые сельские отделения почтовой связи размещаются в аварийных муниципальных зданиях или помещениях. Это не позволяет оказывать качественные услуги населению, а также обеспечивать необходимые условия труда, — сообщил председатель регионального правительства Алексей Белик. — Правительство области приняло решение оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям на приобретение модульных отделений. И в 2024 году компактные строения из быстровозводимых конструкций появятся в селах Взморье (Долинский район), Восточное (Макаровский район), Восход, Чир-Унвд, Арги-Паги (Тымовский район), Тунгор (Охинский район), Краснополье и Поречье (Углегорский район).

Предполагается, что обновленные отделения почтовой связи, помимо обычных услуг, возьмут на себя также выдачу посылок крупнейших российских интернет-магазинов. И местным жителям уже не нужно будет ездить за посылками в другие населенные пункты.

— Почтовые отделения на селе – это важные социальные объекты. В них местные жители получают пенсии и пособия. Значение почты также увеличивается в связи с ростом популярности торговли через Интернет. Поэтому мы решили оказать поддержку муниципалитетам для повышения качества услуг связи на селе. В первую очередь включили в список населенные пункты, где почта работает в наиболее сложных условиях. Также приняли во внимание количество пенсионеров. Обновление почтовых отделений позволит сделать жизнь в отдаленных селах более комфортной, — отметил Алексей Белик.

Модульное отделение почтовой связи будет представлять собой отдельное здание общей площадью 25 квадратных метров. В нем предусмотрен клиентский зал, разделенный стойкой, стеллажи с печатными изданиями и товарами, комнаты для хранения корреспонденции и посылок, кабинеты и санитарно-бытовые помещения для персонала.

— Отделение почтовой связи в селе Восточное находится сейчас в многоквартирном жилом доме. Здание признано аварийным. Поэтому решение правительства области считаю очень своевременным. Оно позволит оказывать услуги жителям села на должном уровне, — отметил мэр Макаровского района Сергей Фертиков.

В следующем году планируется продолжить возведение модульных отделений почтовой связи. Новые здания должны появиться в селах Красная Тымь, Молодежное и Воскресеновка (Тымовский район), Раздольное (Корсаковский район), Москальво (Охинский район) и Лесогорское (Углегорский район), сообщает пресс-служба регионального правительства.