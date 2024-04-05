Паром «Александр Деев» возвращается на линию Холмск – Ванино после ремонта

20 марта через полтора часа после выхода из порта Ванино, где сложилась тяжелая ледовая обстановка, экипаж теплохода «Александр Деев» обнаружил неисправность рулевого устройства. Из соображений безопасности было принято решение о возвращении парома в порт Ванино. Хотя угрозы безопасности для жизни и здоровья людей не было.

АО «Сахпасфлот» было поручено незамедлительно приступить к устранению поломки и в максимально короткий срок возобновить работу на линии.

В настоящее время ремонт парома завершен, проверка судна уполномоченными органами проведена, и сегодня паром встает под погрузку.