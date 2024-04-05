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Паром «Александр Деев» возвращается на линию Холмск – Ванино после ремонта

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20 марта через полтора часа после выхода из порта Ванино, где сложилась тяжелая ледовая обстановка, экипаж теплохода «Александр Деев» обнаружил неисправность рулевого устройства. Из соображений безопасности было принято решение о возвращении парома в порт Ванино. Хотя угрозы безопасности для жизни и здоровья людей не было.

АО «Сахпасфлот» было поручено незамедлительно приступить к устранению поломки и в максимально короткий срок возобновить работу на линии.
В настоящее время ремонт парома завершен, проверка судна уполномоченными органами проведена, и сегодня паром встает под погрузку.

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