В Южно-Сахалинске назвали лучшего учителя года

В столице островного региона 27 учителей приняли участие в муниципальном конкурсе. Педагогам предлагалось продемонстрировать свои профессиональные компетенции в педагогическом диктанте, разговорах со школьниками, презентациях учебно-методических комплектов, квестах и мастер-классах.

Разговоры о важном стали финальным испытанием у педагогов. Именно они выявили наиболее ярких представителей учительского сообщества в каждой категории.

– В этом году впервые у нас в работе жюри участвуют родители, – рассказала заместитель директора городского департамента образования Светлана Захарова.

Церемония награждения вышла необычная. Организаторы вместе со школьниками провели его в тематике расследования. «Детективы» тщательно проверили данные и определили, что все участники конкурса по праву достойны своих наград.

Даже самих участников удивили их группы поддержки. Втайне от своих коллег они подготовили номера-сюрпризы. Местные коллективы выступили с песнями и танцами.

Всего в муниципальном конкурсе было 15 номинаций. Победители получили дипломы и приз — статуэтку пеликана.

Лучшими названы педагог-психолог Ирина Фурман из детского сада № 48 «Малыш», педагог-дефектолог коррекционной школы «Надежда» Алексей Власов. В сфере дополнительного образования победителем стал Кирилл Андеянов из гимназии № 3. Он же получил награду и в номинации «Цифровой педагог».

А Ирина Но из детского саха №1 «Загадка» участвовала в конкурсе не первый раз и ранее уже признавалась лучшим педагогом дошкольного образования, но в этом году уступила победу другим своим коллегам.

Учителем года 2024 названа преподаватель школы № 22 Татьяна Мамоменко. Она ведет уроки русского языка и литературы.

– Я очень рада победе, — говорит Татьяна Мамоменко. — Смысл моей жизни — мои ученики.

Победители муниципального этапа смогут побороться за звание лучшего в региональном конкурсе.

Мэр города Сергей Надсадин обьявил еще об одном подарке всем участникам конкурса — поездке в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ. А пятёрка победителей еще побывает и на столичных мероприятиях Дня образования.

Анастасия КАРАМУШКИНА.