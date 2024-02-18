Воскресенье, 18 февраля, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

В Южно-Сахалинске назвали лучшего учителя года

86

В столице островного региона 27 учителей приняли участие в муниципальном  конкурсе. Педагогам предлагалось продемонстрировать свои профессиональные компетенции в  педагогическом диктанте, разговорах со  школьниками, презентациях учебно-методических комплектов, квестах и мастер-классах.

Разговоры о важном стали финальным испытанием у педагогов. Именно они выявили наиболее ярких представителей учительского сообщества  в каждой категории.

– В этом году впервые у нас в работе жюри участвуют родители, – рассказала заместитель директора городского департамента образования Светлана Захарова.

Церемония награждения вышла необычная. Организаторы вместе со школьниками провели его в тематике расследования.  «Детективы» тщательно проверили данные и определили, что все участники конкурса по праву достойны своих наград.

 

Даже самих участников удивили их группы поддержки. Втайне от своих коллег они подготовили номера-сюрпризы. Местные коллективы выступили с песнями и танцами.

Всего в муниципальном конкурсе было 15 номинаций. Победители получили дипломы и приз — статуэтку пеликана.

Лучшими названы педагог-психолог Ирина Фурман из детского сада № 48 «Малыш», педагог-дефектолог коррекционной школы «Надежда» Алексей Власов. В сфере дополнительного образования победителем стал  Кирилл Андеянов из гимназии № 3.  Он же получил награду и в номинации «Цифровой педагог».

А Ирина Но из детского саха №1 «Загадка» участвовала в конкурсе  не первый раз и ранее уже признавалась лучшим педагогом дошкольного образования, но в этом году уступила победу другим своим коллегам.

Учителем года 2024 названа преподаватель школы № 22 Татьяна Мамоменко.  Она ведет уроки русского языка и литературы.

– Я очень рада победе, — говорит Татьяна Мамоменко. — Смысл моей жизни — мои ученики.

Победители муниципального этапа смогут побороться за звание лучшего в региональном конкурсе.

Мэр города Сергей Надсадин обьявил еще об одном подарке всем участникам конкурса — поездке  в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ. А пятёрка победителей еще побывает   и на столичных мероприятиях Дня образования.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Предыдущая статья
В Южно-Сахалинске стартовал девятый тур чемпионата России по волейболу. Сахалинки в шаге от победы
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ