В Южно-Сахалинске стартовал девятый тур чемпионата России по волейболу. Сахалинки в шаге от победы

В волейбольном центре первыми на площадку вышли «Муром» (Владимирская область)-«Локомотив-2» (Калининградская область).

Команды в текущем чемпионате провели два поединка между собой. В октябре в Калининграде хозяева площадки выиграли обе встречи со счетом 3:2 и 3:0. Вот и в минувшую пятницу никто из болельщиков и специалистов не сомневался в очередной победе лидера текущего чемпионата «Локомотива-2» над командой, занимающей седьмое место в турнирной таблице.

Первый сет железнодорожницы завершили в свою пользу 20:25. Во второй партии муромчинки смогли навязать соперницам свой рисунок игры и, как следствие, выиграли сет со счетом 25:23. В третьем сете лидер чемпионата, что называется, просто «поплыл». «Муром», поймав игровой кураж, вынуждал соперника допускать огромное количество не только вынужденных, но и невынужденных ошибок. Как результат — победа 25:16 и 2:1 по партиям. В третьей партии«Локомотив-2» смог собраться и сравнять счет в матче 18:25 и2:2.

Судьба встречи решалась на тай-брейке. Насколько захватывающей и нервной была борьба в пятой партии говорит финальный счет 15:13 в пользу «Мурома» и 3:2 в матче.

Вторыми на площадку в этот вечер вышли «Сахалин»-«МВА» (Москва). Первые две встречи в текущем чемпионате в октябре в Калининграде островитянки выиграли у москвичек с одинаковым счетом 3:1. На день очного поединка «Сахалин» расположился на шестой строчке турнирной таблицы. «МВА» занимал скромное одиннадцатое место.

Дебют встречи получился довольно напряжённым: 1:1, 3:3, 8:8, 11:11, 15:15. При счете 16:16 происходит перелом в партии. «Сахалин» проводит удачно серию атак и на табло 19:16. Соперник не сдается — 19:18. Однако класс островитянок оказался на порядок выше, и они уверенно довели сет до победного конца 25:20.

Начало второй партии было за «МВА» 1:3, 2:4. Это не смутило островитянок. Они без лишней нервотрепки вначале догнали беглянок 4:4, а затем ушли вперед 8:5. Наши девушки играли на подъеме и показывали на площадке прекрасный волейбол. Отличная игра в атаке, надежная защита, как следствие 25:17 и 2:0.

Казалось, что в третьей партии «Сахалин» дожмет соперника без особых проблем. Однако другого мнения на этот счет была команда «МВА». Прошло чуть больше семи минут игрового времени третьего сета, а москвички вели в счете 5:10. Судя по всему островитянки раньше времени поверили в победу в матче. Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин вынужден был взять тайм-аут. Минутная пауза пошла на пользу и, как результат, в начале островитянки сравняли счет 11:11, а затем ушли в отрыв 16:12.

Надо отдать должное сопернику, они боролись за каждый мяч,порой просто творили чудеса в защите, но в этот вечер хозяйки площадки выглядели более мастеровитее и по праву выиграли третий сет со счетом 25:19 и матч 3:0.

Второй день тура открывали команды «МВА»-«Муром». Обыграв накануне лидера чемпионата, муромчанки вышли на площадку в отличном настроении. Команда из Владимирской области бодро начала встречу, демонстрируя силовой, атакующий волейбол и, как следствие, без особых проблем завершила две первые партии в свою пользу 11:25, 13:25.

Взяв пару сетов, «Муром» расслабился, поверив в общую победу в матче, и упустил нить игры из рук. Этим умело воспользовалась команда «МВА». В упорной, равной борьбе вырвав победу в третьем сете со счетом 25:21. В четвертой партии «Муром» смог вернуться в игру и, благодаря своему опыту, завершить сет в свою пользу 22:25 и матч 1:3.

Самым ожидаемым в этот вечер был поединок между «Сахалином» и «Локомотивом-2». В октябре наши девушки в Калининграде проиграли обе встречи хозяевам площадки 0:3 и 1:3. Понятно было желание островных болельщиков увидеть не только отличный волейбол в исполнении этих команд, но и реванш сахалинок за поражения в матчах третьего тура. Да и сами хозяйки площадки были серьезно настроены, чтобы реабилитироваться за неудачное выступление в восьмом туре чемпионата. Тогда они потерпели четыре поражения с одинаковым счетом 1:3.

С первых розыгрышей «Локомотив-2» и «Сахалин» сразу ввязались в жесткую борьбу. На старте островитянки не знали, как справиться с мощными атаками соперника. Все это привело к тому, что довольно быстро гости повели в счете 1:5.

Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин берет первый тайм-аут. После короткой передышки Кристина Кузнецова, Екатерина Соколова, Дарья Федосеева, Софья Бухановская, Светлана Чеснокова, Анастасия Иванчук заиграли так, что смогли навязать сопернику свой рисунок игры и счет довольно быстро стал 7:6 в нашу пользу.

И здесь настала очередь главному тренеру«Локо» Денису Игнатьеву брать тайм-аут. Дружина из Калининградской области смогла, после беседы с тренером, переломить ход неудачно отрезка игры и вновь повела в счете 8:14. Островитянки делали все от них зависящее, чтобы остановить победный порыв лидера чемпионата. К огромному сожалению, результата в первом сети так и не удалось — 20:25 в пользу «Локомотива-2».

Вторая партия для хозяек площадки началась просто ужасно, о чем говорит счет 2:4, 2:6, 3:9, 5:13, 5:16, 10:20. Как не старались наши девушки остановить по-спортивному дерзких соперниц, в этой партии соперник был, как говорят спортсмены, на голову сильнее 15:25 и 0:2.

В третьем сете сахалинки сделали все от них зависящее, чтобы переломить ход неудачно складывающейся игры. И им это удалось. Долгое время островитянки вели в счете 2:1, 4:3, 7:5, 8:6, 10:8, 13:11. При счете 15:14 хозяева площадки «забуксовали», и этим умело воспользовались гости 15:17, 18:19.

Концовка сета получилась просто огонь. Красноречиво об этом говорит счет: «Сахалин» ведет 22:21. Два розыгрыша и впереди «Локомотив» 22:23.

Наши девушки не сдаются и вновь выходят вперед 24:23. Светлана Чеснокова подает на партию, соперник выигрывает розыгрыш 24:24. И все же сет в свою пользы, в прямом смысле слова, выгрызают сахалинки 26:24 и 1:2.

В текущем чемпионате наши девушки в трех матчах по ходу встречи уступали соперницам со счетом 0:2, но смогли вырвать победу 3:2. Вот и на этот раз болельщики ждали такого же спортивного подвига. И забегая вперед замечу, он едва на получился.

В четвертой партии нерв матча в какой-то момент зашкаливал настолько, что казалось еще чуть-чуть, и от поддержки островных болельщиков своей команды вылетят не только окна в волейбольном центре, но и разрушатся стены.

Надо отдать должное, сахалинки делали все от них зависящее, чтобы переломить ход неудачно складывающейся игры. И были в шаге, чтобы это сделать.

Четвертая партия напоминала американские горьки 2:2, 4:4, 7:7, 10:10. И здесь «Сахалин» проводит серию отличных атак, с которыми соперник не смог справиться и 14:10 в нашу пользу.

Однако это нисколько не смутило игроков «Локо», и они сокращают счет до минимума 14:13. Островитянки вновь уходят в отрыв 16:13. Казалось, поймав игровой курах, наши девушки дожмут соперниц. И тут сахалинки допускают серию невынужденных ошибок в своих атаках и, как следствие 16:17. Этого минимального преимущества хватило «Локомотиву-2», чтобы завершить сет в свою пользу 22:25, а вместе с ним и матч 1:3.

После дня отдыха, 19 февраля, «Сахалин» встретиться с «МВА», а 20 февраля постарается взять реванш у лидера чемпионата «Локомотив-2». Начало матчей в 19:00.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.