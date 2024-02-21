В Южно-Сахалинске проходит III международный симпозиум на языках коренных малочисленных народов Севера ДВ

К международному Дню родного языка, который отмечается 21 февраля, в островном регионе приурочили проведение III международного симпозиума на языках коренных малочисленных народов Севера Дальнего Востока РФ.

Его участниками стали более 50 сотрудников учреждений образования, науки, культуры, краеведы, студенты, представители дальневосточных этносов. Они собрались, чтобы определить перспективные направления сохранения, популяризации, развития культурного наследия коренных народов Дальнего Востока.

Накануне международного симпозиума его участники побывали в ТРЦ «Сити Молл» на персональной выставке «Мифы Сахалина» члена Союза художников России Натальи Кирюхиной. Она посвящалась 50-летию творческой деятельности мастера. Экспозиция, созданная из этнографических и краеведческих художественных работ, вызвала большой интерес.

На открытии вернисажа самобытное национальное искусство продемонстрировали и самодеятельные артисты-северяне.

На следующий день на секционных занятиях рассматривались вопросы статуса и сохранения родного языка в современной языковой среде. Шла речь об опыте работы по изучению культуры этносов в системе образования, а также о практике межэтнических контактов. Поднимались проблемы этнической идентичности, а также изучения и распространения традиций этносов через декоративно-прикладное и песенно-музыкальное творчество, экспозиции музеев, интернет-ресурсы и государственно-частное партнёрство.

Организовала симпозиум ассоциация музеев Сахалинской области при поддержке регионального правительства, министерства культуры и архивного дела. Координатором выступил литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

В гостях у сахалинцев побывали специалисты из Китайской Народной Республики, Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук и Арктического государственного института культуры и искусств. Большой интерес был проявлен к тунгусо-маньчжурским и палеоазиатским языкам. На «круглом столе» поднималась тема «Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Севера в XXI веке».

– Десять лет назад этнограф Татьяна Роон выступила организатором первого симпозиума, – отметила организатор форума Евгения Фирсова. – Мы продолжаем эту традицию, расширяем круг лиц, искренне заинтересованных в сохранении и преподавании родных языков северян, распространении их традиций и ремёсел.

Людмила Николаева.