Вера, отвага, храбрость и честь! Под этим лозунгом в областном центре прошел всероссийский турнир мастеров армейского рукопашного боя

Настоящий праздник для поклонников единоборств прошел в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, в спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе – турнир по армейскому рукопашному бою всероссийского масштаба. Напомним, турнир посвящен памяти Героя России, майора Виктора Дудкина, сотрудника управления «В» центра специального назначения ФСБ РФ.

Это четвертый по счету турнир в истории островного региона. Для участия в нем прибыли команды Приморья, Хабаровского края и Камчатки. Сахалинская область представила команды федераций армейского рукопашного боя, всестилевого каратэ, рукопашного боя, кудо, панкратиона, грэпплинга, а также клубов «Триумф», «Алыш», «Патриот», «Питбуль». В роли ведущего выступил президент региональной федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин.

Вспомнилась лаконичная формула советских времен: «Сплав молодости и опыта». В данном случае она очень уместно. Ведь на борцовский ковер пара за парой выходили борцы в прямом смысле от мала до велика. Совсем юные спортсмены ничуть не уступали взрослым мужчинам по силе натиска, энергии и воле к победе. В результате же молодежь получила возможность перенять бесценный опыт старших, а зрелые, опытные борцы подзарядились энергией юношества и почувствовали в себе силы для покорения новых вершин!

Нужно отдать должное организаторам трехчасового турнира: он прошел буквально на одном дыхании. Это было зрелищно и динамично. Спарринги перемежались музыкальными паузами и показательными выступлениями. Многих покорило настоящее шоу в исполнении ребят и девчат из военно-спортивного клуба «Десантник».

Юные десантники продемонстрировали свои умения и навыки, мастерские приемы противодействия противникам, вооруженным холодным оружием, а в финале составили трехъярусную пирамиду и водрузили на ней победный флаг.

Музыкальную составляющую обеспечил военный духовой оркестр гарнизона, для которого, видимо, вообще не существует ничего невозможного. Под руководством дирижера музыканты готовы исполнить и вполне официальный, строгий парадный марш, и попурри из популярных мелодий. Знаково прозвучали, например композиции с музыкальными цитатами из шлягеров «Ну что тебе сказать про Сахалин» и «А я иду, шагаю по Москве».

Свою лепту в музыкальное оформление внесла солистка Лариса Качайкина с песней «Мужчины».

Пожалуй, все зрители были покорены неисчерпаемыми возможностями поронайского силача, обладателя всех мыслимых титулов, а заодно президента региональной федерации силовых видов спорта Евгения Борозны. Атлет как будто шутя завязывал в узлы на импровизированной сцене стальные прутья толщиной 16 миллиметров, рвал пополам пачку сразу из трех колод игральных карт, а под занавес надувал медицинскую грелку из прочной резины до тех пор, пока она не лопнула!

Все это послужило фоном для соревнований. Самое интересное и важное происходило на борцовском ковре. Армейская «рукопашка» сама по себе зрелищна, потому что разнообразна. В нее включены элементы и бокса, и разных видов единоборств. Спортсмену для достижения хороших результатов, важно быть разносторонне подготовленным физически и морально.

В финальной части соревнований участвовали исключительно такие борцы, лучшие из лучших. За поединками очень внимательно и эмоционально следили не только опытные квалифицированные судьи, но и многочисленные зрители, а также почетные гости – представители правительства области и администрации Южно-Сахалинска и федеральных органов исполнительной власти.

Завершился праздник торжественной церемонией награждения победителей и призеров роскошными кубками, медалями, ценными подарками и грамотами.

— Турнир год от года набирает обороты. На сей раз в нем участвовало 160 спортсменов в возрасте от 10 лет и старше. По правилам АРБ выступают юноши допризывного возраста 14-15 лет. Но мы дополнили ребят 10-13 лет, чтобы в дальнейшем подрастала смена. Мужчины выступают всегда в весовой категории от 60 до 85 килограммов и свыше 85 кг – абсолютная категория, — говорит Евгений Пряхин. — Самый первый турнир был городского уровня – в рамках чемпионата и первенства Южно-Сахалинска. Затем уже приобрел статусы регионального, окружного, и теперь – всероссийского. Личное первенство и командное в возрастных категориях 10 — 12, 14 – 17 и 18+.

Ярослав САФОНОВ.

Результаты соревнований

В командном первенстве в возрастной группе 10-13 лет на первом месте команда Сахалинской федерации армейского рукопашного боя. В возрастной группе 14-17 лет — сборная команда Приморского края. Среди мужчин старше 18 лет первое место заняла команда СК «Триумф», г.Южно-Сахалинск.

В личном первенстве:

Младшие юноши 10-11 лет

В категории до 30 кг победил Марк Энто (СК Патриот, г.Южно-Сахалинск);

До 33 кг: Рашид Гаранин (СК Приморского края);

До 36 кг: Егор Беляков (СК Триумф, г.Южно-Сахалинск);

До 39 кг: Максим Старков (СК Приморского края);

До 42 кг: Алексей Попович (СК Триумф г.Южно-Сахалинск);

До 45 кг: Евгений Лужецкий (Федерация армейского рукопашного боя (ФАРБ), г. Южно-Сахалинск).

Младшие юноши 12-13 лет

До 36 кг: Родион Руссу (ФАРБ, г.Южно-Сахалинск);

До 40 кг: Алексей Бисиев (ФАРБ, г.Южно-Сахалинск);

До 44 кг: Леон Корзун (ФАРБ, г.Южно-Сахалинск);

До 48 кг: Кирилл Дон (СК Приморского края);

До 52 кг: Антон Самохвалов (ФАРБ г. Южно-Сахалинск);

До 56 кг: Арсений Селиверстов (региональная федерация «Кудо»);

До 60 кг: Арсений Гуторов (СК Приморского края).

Средние юноши 14-15 лет

До 45 кг: Максим Цыплин (СК «Триумф», г.Южно-Сахалинск);

До 50 кг: Алексей Уразов (СК Приморского края);

До 55 кг: Александр Самарцев (региональная федерация «Кудо»);

До 60 кг: Азим Момункулов (СК «Алыш», г.Южно-Сахалинск);

До 65 кг: Кирилл Соболев (региональная федерация «Кудо»);

До 70 кг: Актилек Асилбеков (СК «Алыш», г.Южно-Сахалинск);

Свыше 70 кг: Константин Шелепов (СК Приморского края).

Старшие юноши 16-17 лет

До 55 кг: Александр Самарцев (региональная федерация «Кудо»);

До 60 кг: Богдан Шильдт (федерация грэпплинга, г.Южно-Сахалинск);

До 65 кг: Аброр Раджабов (СК Приморского края);

До 70 кг: Владимир Телицын (СК Приморского края);

До 80 кг: Алексей Ганага (ФАРБ, г.Южно-Сахалинск);

Свыше 80 кг: Николай Колач (ФАРБ, г.Южно-Сахалинск).

Мужчины старше 18 лет