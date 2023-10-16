Теория не сошлась с практикой. Именно этим власти Южно-Сахалинска объяснили возникшие пробки на дорогах и ликвидацию двух выделенных полос для общественного транспорта

Со вчерашнего дня, 16 октября, официально исчезли две выделенные полосы для городских автобусов на двух улицах Южно-Сахалинска.

Одну, на улице Горького (от площади Победы до площади Славы), убрали полностью, вторую, на улице Ленина – на участке от Фёдоровки до улицы Больничной.

– Остальные «выделенки» остаются на своих местах, – сообщил вице-мэр областного центра Алексей Римша на брифинге в городской администрации. – Полосы на участке улицы Ленина и на Горького не оправдали ожиданий. Предварительные расчёты говорили о пользе от них в этих местах, однако теория не совпала с практикой. Замеры в утренние часы пик показали, что после появления выделенных участков проезд автотранспорта по улице Горького и участку улицы Ленина от Фёдоровки до Больничной заметно замедлился. На улице Горького до появления этих полос в утренний час пик проезжало 1182 автомобиля, после – 1020. На улице Ленина – 1302 и 894 соответственно. Остальные выделенные полосы, что называется, поехали, там проезд увеличился, это тоже показали данные замеров.

Поскольку «выделенки» в областном центре появились в порядке эксперимента, то избавиться от тех, что не оправдали ожиданий, было несложно.

Об этих полосах говорили ещё несколько лет назад, научные учреждения по просьбе мэрии просчитывали эффект от их появления в разных местах. Вариантов было предложено много, но не со всеми стали экспериментировать. В частности, сразу же отказались от идеи отдать участок проезжей части общественному транспорту на проспекте Мира и на улице Ленина (от Емельянова до проспекта Победы).

По словам Алексея Римши, на других магистралях выделенные полосы для автобусов себя оправдывают. Хороший пример – участок улицы Сахалинской от Холмского шоссе до улицы Железнодорожной. Именно такое решение позволило существенно увеличить время движения маршрутов, которые едут с окраин города в центр. Сейчас на Сахалинской появилась ещё одна «выделенка» – от Амурской до Дзержинского. На интенсивность движения личного транспорта это не повлияло: отданный автобусам участок дороги раньше был заставлен автомобилями, и проезда по нему не было. Теперь за стоянку на полосе для общественного транспорта или езду по нему можно получить штраф или даже забрать своё авто с арестплощадки. Для владельцев автомобилей таким образом ничего не изменилось, а автобусы проезжают здесь без задержек, не выбиваясь из графика.

Аналогичная ситуация на проспекте Победы (общественному транспорту отдали участок по южной стороне от улицы Чехова до проспекта Мира).

Ещё один нюанс – на «выделенке» по улице Горького раньше тоже ставили личный автотранспорт, потом, когда участок отдали общественному транспорту, это прекратилось. Не возобновится ли эта практика снова, когда полоса для общественного транспорта перестанет существовать? Вице-мэр пообещал, что такого городская администрация не допустит. По его словам, экспериментов с выделенными полосами как на Горького и на участке улицы Ленина от Фёдоровки до Больничной больше не будет. Но это не значит, что мэрия прекращает работу над модернизацией улично-дорожной сети и улучшением работы городских автобусов. Алексей Римша напомнил, что обустройство выделенных полос не самоцель, а часть большой работы по модернизации общественного транспорта и созданию комфорта. Началась она с замены подвижного состава в 2016 году, когда перевозки пассажиров были близки к коллапсу, по дорогам ходили потрёпанные микроавтобусы.

Когда подвижной состав обновили, встал вопрос, как соблюдать график – автобусы теряли много времени в пробках. Для проработки темы привлекли научные учреждения. С их помощью изменили маршрутную сеть, просчитали необходимость адаптивных светофоров и тех самых «выделенок». Первая появилась в 2021 году на участке улицы Ленина (от Пуркаева до Емельянова). Вместе с адаптивными светофорами они помогли уменьшить заторы на городских дорогах, убеждён Алексей Римша.

Но почему же ничего не срослось с полосами, которые со вчерашнего дня пришлось ликвидировать, чтобы не усугублять ситуацию?

– Я считаю, причина здесь в идущем сейчас ремонте дорог, – объяснил заместитель городского главы. – Те теоретические схемы, рекомендации и расчёты института были рассчитаны на идеальные условия. А их нет. У нас так складывается, что какие-то улицы каждый год находятся в капремонте. Поэтому трафик перераспределяется с этих участков на другие улицы. Мы не учли, к сожалению, ремонт улицы Ленина (на участке от Карла Маркса до проспекта Победы) и затянувшийся ремонт путепровода. В итоге получилось, что количество трафика на обоих участках стало выше того показателя, что был заложен в расчётной модели. Так появился вечерний затор на улице Ленина при движении с юга на север, который длился с 17 часов около часа.

Евгений АВЕРИН.

КСТАТИ

По сведениям мэрии Южно-Сахалинска, в прош­лом году адаптивные светофоры появились на 10 перекрёстках города. В нынешнем году их будет 17.

НА ЗАМЕТКУ

Движение по выделенным полосам для общественного транспорта разрешено и для такси, но только в том случае, когда автомобиль числится в таксопарке. Автомобили, которые работают с агрегаторами (сервис заказа), закон к такси не относит, поэтому ездить по «выделенкам» им запрещено.